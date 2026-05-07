'Điểm đen' ùn tắc thông thoáng sau dỡ dải phân cách, tổ chức làn đảo chiều

Sau thời gian tháo dỡ dải phân cách cứng, tuyến đường Cộng Hòa (TP.HCM), đoạn từ Trường Chinh đến Út Tịch, đã ghi nhận sự thay đổi rõ rệt về tình hình giao thông. Mặt đường được mở rộng thêm khoảng 3m, giúp tăng không gian lưu thông cho phương tiện.
Hiện đơn vị thi công đang tiếp tục lắp đặt lại dải phân cách, chia mặt đường thành 3 phần nhằm phục vụ phương án tổ chức giao thông mới.
Theo Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM), việc tháo dải phân cách cứng nhằm tạo điều kiện điều chỉnh làn xe linh hoạt theo từng khung giờ.
Đây cũng là lần đầu tiên TP.HCM áp dụng hình thức phân luồng giao thông theo làn đường đảo chiều dựa trên thời gian trong ngày. Giải pháp này được kỳ vọng giúp tận dụng tối đa diện tích mặt đường, phù hợp với lưu lượng phương tiện thay đổi theo từng thời điểm.
Theo kế hoạch, từ ngày 15/5, trong giờ cao điểm buổi sáng, hướng từ An Sương vào trung tâm TP.HCM sẽ được bố trí 4 làn xe, trong khi chiều ngược lại có 2 làn. Đến buổi chiều, phương án sẽ được điều chỉnh ngược lại, ưu tiên 4 làn cho hướng ra ngoài và 2 làn cho hướng vào trung tâm.
Cách tổ chức này cho phép phân bổ làn xe linh hoạt theo lưu lượng thực tế, thay vì chia cố định mỗi bên 3 làn như trước đây, qua đó kỳ vọng giảm áp lực giao thông trên trục đường thường xuyên quá tải.
Ghi nhận thực tế cho thấy, dù đang trong khung giờ cao điểm, lượng phương tiện trên đường Cộng Hòa di chuyển khá ổn định. Dòng xe nối dài nhưng không còn xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng như trước.
Theo ghi nhận, việc mở rộng mặt đường cùng với điều chỉnh tổ chức giao thông bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định. Các phương tiện lưu thông liên tục, hạn chế tình trạng dồn ứ kéo dài.
Chị Nguyễn Đỗ Bảo Trân (ngụ khu vực Gò Vấp), người thường xuyên di chuyển qua tuyến đường này, cho biết có thể cảm nhận rõ sự thay đổi. “Cảnh quan giờ khác hẳn khi không còn dải phân cách và hàng cây giữa đường, nhưng bù lại xe cộ lưu thông dễ dàng hơn, không còn cảnh kẹt xe kéo dài như trước”, chị Trân nói, đồng thời bày tỏ kỳ vọng việc tổ chức làn đường đảo chiều sẽ tiếp tục cải thiện tình hình giao thông.
Đường Cộng Hòa là trục giao thông huyết mạch, kết nối khu Tây Bắc với trung tâm TP.HCM và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tuyến đường này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt trong giờ cao điểm.
Trong đó, khu vực nút giao Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, dù đã được xây dựng cầu vượt, vẫn là “điểm nóng” ùn tắc do mật độ phương tiện lớn và dòng xe đan xen phức tạp.
Việc tổ chức lại giao thông theo mô hình làn đường đảo chiều được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc, nâng cao năng lực lưu thông trên trục đường cửa ngõ dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian tới.
