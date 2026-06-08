Cận cảnh Audi A6 S Line 2026: Đột phá công nghệ hiển thị và không gian số hóa

(VTC News) -

Trực diện phần đầu xe của Audi A6 S Line 2026 mang lại cảm giác bề thế và hiện đại hơn nhờ cụm lưới tản nhiệt khung đơn (Singleframe) cấu trúc tổ ong mới. Hệ thống này tích hợp các thanh cao su ẩn có khả năng tự động đóng hoặc mở tùy thuộc vào tốc độ và nhu cầu giải nhiệt của động cơ để tối ưu hóa hiệu suất khí động học.

Cụm đèn pha Matrix LED tiên tiến được tinh chỉnh thanh mảnh hơn. Hệ thống đèn này có khả năng tự động nhận diện phương tiện, tắt hoặc làm mờ từng phân đoạn ánh sáng để tránh gây chói mắt cho các xe đi cùng chiều và ngược chiều mà vẫn đảm bảo tối đa tầm nhìn cho người lái.

Dải đèn định vị ban ngày sử dụng công nghệ LED cấu trúc kỹ thuật số mới. Người điều khiển có thể chủ động thay đổi giữa 7 hiệu ứng đồ họa hiển thị khác nhau trực tiếp thông qua hệ thống cài đặt trên màn hình trung tâm của xe.

Góc nhìn bên hông làm nổi bật tỷ lệ hình khối cân đối và lịch lãm của dòng xe ba khoang truyền thống với chiều dài tổng thể lớn. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim kích thước 19 inch cấu trúc 5 chấu kép thể thao, hài hòa với đường gân dập nổi kéo dài dọc thân xe.

Phần đuôi xe sở hữu diện mạo mới với dải đèn LED kéo dài liền mạch nối liền hai bên hông xe, giúp tối ưu hóa hiệu ứng thị giác và nhấn mạnh chiều rộng của phương tiện. Cụm đèn này tích hợp hiệu ứng hiển thị chào mừng và tạm biệt khi người dùng thực hiện thao tác khóa hoặc mở cửa.

Tổng thể khoang nội thất chứng kiến sự lột xác mạnh mẽ về mặt công nghệ khi chuyển dịch sang cấu trúc tối giản và loại bỏ hầu hết các phím bấm vật lý truyền thống. Bảng táp-lô mở rộng theo chiều ngang, kết hợp dải đèn tương tác động bố trí dưới kính chắn gió vừa để trang trí vừa hỗ trợ cảnh báo an toàn.

Khu vực khoang lái gây ấn tượng mạnh với hệ thống ba màn hình hiển thị sắc nét. Cấu trúc này bao gồm bảng đồng hồ thông tin tài xế kỹ thuật số 12,3 inch nằm sau vô lăng và màn hình cảm ứng trung tâm MMI kích thước 10,5 inch đặt nghiêng nhẹ hướng về phía người lái.

Cận cảnh màn hình giải trí MMI kích thước 10,9 inch được bố trí riêng biệt ở khu vực ghế phụ phía trước. Trang bị mới này cho phép hành khách đi cùng có thể xem các nội dung đa phương tiện độc lập, sử dụng các ứng dụng kết nối thông minh mà không gây ảnh hưởng hay làm phân tâm người điều khiển xe.

Hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) có kích thước hiển thị lớn và trực quan hơn thế hệ cũ, hỗ trợ người lái dễ dàng theo dõi tốc độ di chuyển và các thông số an toàn mà không cần rời mắt khỏi mặt đường. Bên cạnh đó, xe sử dụng dàn âm thanh 3D Bang & Olufsen gồm 16 loa, công suất 685W cho trải nghiệm giải trí cao cấp.

Không gian hàng ghế sau rộng rãi với khoảng trống để chân và trần xe thoải mái cho những hành trình dài. Toàn bộ ghế ngồi trên xe được bọc da cao cấp kết hợp da nhân tạo, tích hợp chức năng điều chỉnh điện và hỗ trợ đệm lưng 4 hướng cho hàng ghế phía trước.

Dưới nắp ca-pô là khối động cơ xăng dung tích 2.0 lít tăng áp TFSI, 4 xi-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 196 mã lực và mô-men xoắn cực đại 340 Nm. Sức mạnh được truyền thông qua hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép (S tronic) và hệ dẫn động cầu trước, cho khả năng vận hành mượt mà và êm ái.

Với những thay đổi mang tính triệt để, Audi A6 S Line 2026 hướng đến nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm công nghệ và sự tối giản. Việc tinh giản các phím bấm cơ học để chuyển sang thao tác cảm ứng, kết hợp sử dụng vật liệu nhựa bóng ở bệ trung tâm, nâng cao tính thẩm mỹ và mang lại nhiều tiện nghi hơn, nhưng cũng đòi hỏi người dùng thay đổi thói quen sử dụng truyền thống.