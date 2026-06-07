Công ty mẹ TikTok nói gì về tin sắp sản xuất ô tô?

(VTC News) -

ByteDance, công ty mẹ của TikTok, vừa phủ nhận thông tin cho rằng hãng sẽ tham gia phát triển một thương hiệu ô tô mới cùng Seres Group - nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đứng sau thương hiệu AITO hợp tác với Huawei.

Trong tuyên bố chính thức, ByteDance khẳng định công ty không có kế hoạch ra mắt ô tô hoặc xây dựng thương hiệu xe riêng. Tập đoàn công nghệ này cũng cho biết không nắm giữ cổ phần tại Saidou Technology, doanh nghiệp mới được thành lập sau quá trình tái cơ cấu Chongqing Landian Technology, công ty con của Seres.

Theo ByteDance, những thông tin lan truyền gần đây là không chính xác. Công ty nhấn mạnh Saidou không phải thương hiệu xe do ByteDance hoặc nền tảng AI Doubao của công ty này phát triển. Đồng thời, Doubao AI và Volcano Engine cũng thuộc ByteDance hiện chỉ tập trung vào các giải pháp trí tuệ nhân tạo và hệ thống buồng lái thông minh dành cho ngành ô tô.

ByteDance phủ nhận thông tin tham gia dự án ô tô mới. (Ảnh minh họa: AI)

Tin đồn về sự tham gia của ByteDance xuất hiện sau khi Seres tái cơ cấu Landian và thành lập Saidou Technology. Thương vụ này đi kèm khoản tăng vốn lên tới 6,67 tỷ nhân dân tệ (khoảng 953 triệu USD) từ nhiều nhà đầu tư, trong đó có Wending Investment - đơn vị đầu tư chiến lược của nhà sản xuất pin CATL.

Sự chú ý càng gia tăng khi Saidou thông báo sẽ giới thiệu một thương hiệu ô tô mới vào ngày 9/6. Trong thông cáo, Seres và Saidou cho biết doanh nghiệp mới sẽ "khám phá những khả năng vô hạn của phương tiện được định nghĩa bởi AI", làm dấy lên suy đoán rằng ByteDance có thể đóng vai trò lớn hơn trong dự án.

Tuy nhiên, sau tuyên bố mới nhất từ ByteDance, giới quan sát cho rằng các mẫu xe tương lai của Saidou nhiều khả năng chỉ tích hợp công nghệ AI và giải pháp buồng lái thông minh từ Doubao hoặc Volcano Engine, thay vì có sự tham gia trực tiếp của TikTok trong hoạt động sản xuất ô tô.

Seres là cái tên được biết đến rộng rãi tại Trung Quốc nhờ mối quan hệ hợp tác với Huawei. Năm 2021, hãng ra mắt mẫu SF5 thuộc liên minh Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), trước khi cùng Huawei xây dựng thương hiệu AITO. Hiện AITO là một trong những thương hiệu xe điện tăng trưởng nhanh tại thị trường Trung Quốc.

Trong khi đó, Landian là thương hiệu xe phổ thông của Seres với các mẫu SUV điện và hybrid cắm sạc. Tuy nhiên, thương hiệu này không đạt được thành công như kỳ vọng. Theo dữ liệu từ China EV Datatracker, Landian chỉ bán được 472 xe tại Trung Quốc trong tháng 4/2026, tương đương khoảng 0,1% thị phần.

Việc chuyển đổi Landian thành Saidou được xem là nỗ lực của Seres nhằm tái cơ cấu hoạt động kinh doanh và cải thiện hiệu quả tài chính. Chi tiết về thương hiệu ô tô mới của Saidou dự kiến sẽ được công bố trong sự kiện diễn ra ngày 9/6.