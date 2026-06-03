Cái gì cao lớn lênh khênh đứng mà không tựa, ngã kềnh ngay ra?

Chỉ mất khoảng 30 phút, bạn đã có ngay món cà muối xổi giòn ngon, chua ngọt đậm đà, thấm đều gia vị, ăn cùng cơm nóng hay thịt luộc đều hấp dẫn.
Nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập (1/6/1989 - 1/6/2026), Viettel ra mắt phim ngắn "Chiếc ống nhòm 'kỳ diệu' và lời hồi đáp từ 'đứa trẻ bên trong'.
Amivantamab là kháng thể đơn dòng tác động đồng thời lên EGFR và MET, giúp ức chế sự phát triển và né tránh điều trị của tế bào ung thư đầu cổ.
Nhân vật Trang trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn" trên VTV đang nhận được nhiều chú ý của khán giả.
Lưu ý phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức.
Tại Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, Sun Property được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam.
Vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu là một trong những sản phẩm được nhiều người lựa chọn để tích trữ và đầu tư nhờ độ tinh khiết cao.
Dreame Việt Nam đang định nghĩa lại chuẩn mực vệ sinh hiện đại bằng loạt giải pháp hút bụi đột phá.
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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu không để lý do giải phóng mặt bằng ảnh hưởng tiến độ dự án 9 cầu vượt sông Hồng và sông Đuống.
Nhiều doanh nghiệp BĐS như: Vinhomes, BIM Land, Văn Phú, CEO Group, ROX Group, BRG Group,...đã được vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia bất động sản Việt Nam.
John McFall, một cựu vận động viên Paralympic người Anh đang trên đường trở thành phi hành gia khuyết tật đầu tiên làm việc trong không gian.
Trọng tài Lê Vũ Linh vừa gây tranh cãi lớn khi điều hành trận đấu giữa U19 Malaysia và U19 Singapore ở giải U19 Đông Nam Á 2026.
Một chuyên gia mai mối tại Anh chia sẻ nhiều bí quyết giúp người độc thân sớm tìm được bạn đời phù hợp, chẳng hạn đừng nhắn tin quá nhiều trước buổi gặp đầu tiên.
XSST 3/6, trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 3/6/2026, xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 3/6/2026, xổ số Sóc Trăng 3/6.
XSDN 3/6, trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 3/6/2026, xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 3/6/2026, xổ số Đồng Nai 3/6.
Google có kế hoạch sử dụng AI và robot để nuôi, phân loại rồi thả 32 triệu con muỗi đực, nhằm giảm nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm do muỗi gây ra.
(VTC News) - XSMN 4/6, cập nhật kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 4/6/2026, theo dõi trực tiếp XSMN thứ 5 KQXSMN mới nhất hôm nay.
Ngày 3/6, VinRobotics đưa nền tảng người máy VR-H3 tham dự chuỗi sự kiện công nghệ và robotics, gồm ICRA 2026 tại Áo và triển lãm COMPUTEX Taipei 2026 tại Đài Loan.
XSCT 3/6, trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 3/6/2026, xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 3/6/2026, xổ số Cần Thơ 3/6.
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