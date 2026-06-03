(VTC News) -

“Cái gì cao lớn lênh khênh đứng mà không tựa, ngã kềnh ngay ra?” là câu đố quen thuộc được nhiều người chia sẻ. Không ít người ban đầu liên tưởng đến con người hoặc động vật trước khi nhận ra đáp án chính xác.

Nhiều người nhận xét câu đố này thú vị ở cách chơi chữ dân gian, dùng những từ láy như “lênh khênh”, “kềnh” vừa vui tai vừa gợi hình. Đây cũng là kiểu câu đố giúp người nghe rèn luyện khả năng suy luận và liên tưởng trong cuộc sống hằng ngày.

Một câu đố dân gian tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến nhiều người phải mất thời gian "suy nghĩ" (Ảnh: AI)

Còn bạn, bạn có đoán ra đáp án ngay từ đầu không? Nếu đã tìm ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phía dưới bình luận nhé!

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