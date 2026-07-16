(VTC News) -

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 16/7 cho thấy khu vực từ Thanh Hóa đến Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ vượt 35°C.

Trong khi đó, khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ xuất hiện mưa to kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế hôm nay

Theo dự báo, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27-30°C, nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C. Ban ngày trời có mây, nắng mạnh, một số địa phương xuất hiện nắng nóng. Đến chiều tối và đêm, khu vực có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 16/7: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết không có nhiều biến động so với những ngày trước.Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28°C, nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi vượt 35°C. Ban ngày trời nắng, cục bộ xuất hiện nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Mặc dù lượng mưa không lớn, nhưng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có thể xuất hiện trong các cơn dông, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Thời tiết tại Cao nguyên Trung Bộ hôm nay

Khác với khu vực ven biển, thời tiết Cao nguyên Trung Bộ dịu hơn với nền nhiệt thấp nhất 20-23°C, cao nhất 26-29°C, có nơi trên 30°C.

Trời nhiều mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều và tối, mưa dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3.

Mưa dông kéo dài vào cuối ngày có thể làm giảm tầm nhìn khi lưu thông trên các tuyến đường đèo dốc, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 16/7, khu vực Cao nguyên Trung Bộ tiếp tục nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân cần hạn chế trú mưa dưới cây cao, biển quảng cáo hoặc khu vực có nguy cơ mất an toàn khi xuất hiện dông lốc.

Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết nắng nóng vào ban ngày có thể khiến chỉ số tia UV ở mức cao trong nhiều khung giờ. Người dân nên bổ sung đủ nước, hạn chế làm việc ngoài trời vào thời điểm nắng gắt từ 11-15 giờ để giảm nguy cơ sốc nhiệt.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo và cảnh báo thời tiết để chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của mưa dông, nhất là tại khu vực miền núi và vùng có địa hình dốc.

Theo dự báo của trung tâm khí tượng, các hình thái thời tiết trên vẫn có thể tiếp tục duy trì trong những ngày tới. Người dân nên thường xuyên cập nhật thông tin dự báo và cảnh báo mới nhất từ cơ quan khí tượng để chủ động bảo vệ người và tài sản trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.