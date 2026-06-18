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Xuất bản ngày 18/06/2026 04:19 PM
Xuất bản ngày 18/06/2026 04:19 PM

Bộ Nội vụ kiểm tra việc thực hiện chính sách tiền lương khu vực công trong quý 3

Anh Văn
Anh Văn
(VTC News) -

Một trong những nhiệm vụ được Bộ Nội vụ đề ra trong quý 3 là kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội, chính sách tiền lương khu vực công.

Chiều 18/6, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp kết quả nổi bật công tác quý 2 và nhiệm vụ trọng tâm quý 3/2026.

Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý 3, Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện và trình Quốc hội hồ sơ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội; triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, chính sách tiền lương khu vực công.

Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương và các sở, ngành ở địa phương; tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý. Tập trung nguồn lực và đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc phát sinh để triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, đánh giá về việc thực hiện phân cấp, phân quyền; rà soát tổng thể các quy định về phân cấp, phân quyền, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, những nội dung cần tiếp tục hướng dẫn; tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi khi triển khai thực hiện.

Trong quý 3, Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương rà soát kỹ lưỡng để tham mưu cấp có thẩm quyền về biên chế của hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, nhất là biên chế cấp cơ sở bảo đảm tiến độ yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện việc xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong hệ thống chính trị; gắn việc phê duyệt vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Bộ Nội vụ đưa ra là xây dựng chính sách lao động việc làm để thích ứng với tình trạng già hóa dân số nhanh; nghiên cứu, xây dựng Đề án kinh tế Bạc - Chiến lược chuyển đổi thách thức già hóa dân số thành động lực tăng trưởng mới, tập trung chuyển đổi tư duy từ "gánh nặng an sinh" sang "cơ hội phát triển", coi người cao tuổi là nguồn lực quý giá cần được phát huy và chăm sóc.

Tiếp tục vận hành có hiệu quả Sàn giao dịch việc làm quốc gia trên cơ sở tích hợp, kết nối liên thông với dữ liệu các cơ quan liên quan trung ương và địa phương, bảo đảm đúng, đủ dữ liệu nền tảng dùng chung và thông tin thị trường lao động, bảo đảm hiệu quả đáp ứng yêu cầu thị trường.

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