Xuất bản ngày 18/05/2026 11:21 AM
Chi tiết bảng lương Công an từ 1/7

(VTC News) -

Từ 1/7, khi lương cơ sở tăng 8% so với mức hiện nay, lương Đại tướng Công an sẽ tăng lên 26,312 triệu đồng, hạ sĩ là 8,096 triệu đồng (chưa tính phụ cấp).

Chính phủ quyết định tăng lương cơ sở từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng, áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Lương cơ sở là căn cứ để tính lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: Lương = lương cơ sở x hệ số lương, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Theo quy định, sĩ quan Công an Nhân dân còn được hưởng phụ cấp thâm niên (tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ) cộng với phụ cấp công vụ và phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Mức phụ cấp của sĩ quan Công an được tính bằng cách lấy hệ số phụ cấp nhân với mức lương cơ sở.

Bảng lương của Công an từ ngày 1/7/2026:

Sĩ quan Công an Nhân dân

Cấp bậc hàmHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
Đại tướng10,4026.312.000
Thượng tướng9,8024.794.000
Trung tướng9,2023.276.000
Thiếu tướng8,6021.758.000
Đại tá8,0020.240.000
Thượng tá7,3018.469.000
Trung tá6,6016.698.000
Thiếu tá6,0015.180.000
Đại úy5,4013.662.000
Thượng úy5,0012.650.000
Trung úy4,6011.638.000
Thiếu úy4,2010.626.000
Thượng sĩ3,809.614.000
Trung sĩ3,508.855.000
Hạ sĩ3,208.096.000

Chuyên môn kỹ thuật Công an cao cấp - Nhóm 1

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
13,859.740.500
24,2010.626.000
34,5511.511.500
44,9012.397.000
55,2513.282.500
65,6014.168.000
75,9515.053.500
86,3015.939.000
96,6516.824.500
107,0017.710.000
117,3518.595.500
127,7019.481.000

Chuyên môn kỹ thuật Công an cao cấp - Nhóm 2

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
13,659.234.500
24,0010.120.000
34,3511.005.500
44,7011.891.000
55,0512.776.500
65,4013.662.000
75,7514.547.500
86,1015.433.000
96,4516.318.500
106,8017.204.000
117,1518.089.500
127,5018.975.000

Chuyên môn kỹ thuật Công an trung cấp - Nhóm 1

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
13,508.855.000
23,809.614.000
34,1010.373.000
44,4011.132.000
54,7011.891.000
65,0012.650.000
75,3013.409.000
85,6014.168.000
95,9014.927.000
106,2015.686.000

Chuyên môn kỹ thuật Công an trung cấp - Nhóm 2

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
13,208.096.000
23,508.855.000
33,809.614.000
44,1010.373.000
54,4011.132.000
64,7011.891.000
75,0012.650.000
85,3013.409.000
95,6014.168.000
105,9014.927.000

Chuyên môn kỹ thuật Công an sơ cấp - Nhóm 1

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
13,208.096.000
23,458.728.500
33,709.361.000
43,959.993.500
54,2010.626.000
64,4511.258.500
74,7011.891.000
84,9512.523.500
95,2013.156.000
105,4513.788.500

Chuyên môn kỹ thuật Công an sơ cấp - Nhóm 2

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
12,957.463.500
23,208.096.000
33,458.728.500
43,709.361.000
53,959.993.500
64,2010.626.000
74,4511.258.500
84,7011.891.000
94,9512.523.500
105,2013.156.000

Công nhân Công an ngạch A - Nhóm 1

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
13,508.855.000
23,859.740.500
34,2010.626.000
44,5511.511.500
54,9012.397.000
65,2513.282.500
75,6014.168.000
85,9515.053.500
96,3015.939.000
106,6516.824.500

Công nhân Công an ngạch A - Nhóm 2

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
13,208.096.000
23,558.981.500
33,909.867.000
44,2510.752.500
54,6011.638.000
64,9512.523.500
75,3013.409.000
85,6514.294.500
96,0015.180.000
106,3516.065.500

Công nhân Công an ngạch B

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
12,907.337.000
23,208.096.000
33,508.855.000
43,809.614.000
54,1010.373.000
64,4011.132.000
74,7011.891.000
85,0012.650.000
95,3013.409.000
105,6014.168.000

Công nhân Công an ngạch C

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
12,706.831.000
22,957.463.500
33,208.096.000
43,458.728.500
53,709.361.000
63,959.993.500
74,2010.626.000
84,4511.258.500
94,7011.891.000
104,9512.523.500
