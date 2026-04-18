Bộ GD&ĐT quy định các diện miễn thi, đặc cách tốt nghiệp THPT 2026

Ngày 17/4, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản hợp nhất quy chế thi tốt nghiệp THPT, trong đó hệ thống và làm rõ các quy định về miễn thi, miễn môn ngoại ngữ và xét đặc cách tốt nghiệp cho nhiều nhóm thí sinh trong trường hợp đặc biệt.

Miễn thi toàn bộ bài thi tốt nghiệp THPT

Theo quy định, thí sinh được triệu tập vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc khu vực các môn văn hóa có thể được miễn toàn bộ bài thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng điều kiện về học tập, rèn luyện và có tên trong danh sách do Bộ GD&ĐT phê duyệt.

Tương tự, thí sinh tham gia đội tuyển dự các kỳ thi Olympic quốc tế hoặc khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa – văn nghệ cũng được xem xét miễn thi nếu đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện và có xác nhận tham gia tập huấn, dự thi theo quy định.

Nhiều nhóm thí sinh được miễn thi hoặc xét đặc cách tốt nghiệp THPT 2026. (Ảnh minh họa)

Ngoài nhóm học sinh giỏi quốc tế, quy chế cũng quy định miễn thi cho người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và một số trường hợp con đẻ của họ, với điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập theo chương trình THPT hoặc kế hoạch giáo dục cá nhân.

Miễn thi môn Ngoại ngữ và Ngữ văn

Quy chế tiếp tục duy trì chính sách miễn thi môn Ngoại ngữ đối với thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ. Ngoài ra, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (từ bậc 3 trở lên, còn hiệu lực) cũng được miễn thi môn này trong xét công nhận tốt nghiệp.

Đáng chú ý, thí sinh đủ điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng vẫn đăng ký dự thi có thể sử dụng kết quả thi để tính điểm xét tốt nghiệp.

Đối với môn Ngữ văn, người nước ngoài có chứng chỉ tiếng Việt đạt từ bậc 3 trở lên theo khung năng lực quy định cũng được miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Quy định về đặc cách tốt nghiệp

Bên cạnh miễn thi, văn bản hợp nhất cũng quy định rõ các trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Thí sinh thuộc diện đủ điều kiện dự thi nhưng bị tai nạn, ốm đau hoặc có sự kiện đột xuất đặc biệt trước kỳ thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, dẫn đến không thể dự thi, có thể được xem xét đặc cách nếu đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập và rèn luyện lớp 12.

Trường hợp thí sinh đã dự thi ít nhất một bài thi nhưng không thể tiếp tục vì lý do bất khả kháng, vẫn có thể được xét đặc cách nếu các bài đã thi đạt từ 5,0 điểm trở lên, đồng thời đảm bảo yêu cầu về học tập và rèn luyện.

Ngoài ra, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc gia hoặc quốc tế, nếu trùng thời gian thi tốt nghiệp THPT với lịch tập huấn hoặc thi đấu, cũng thuộc diện được xem xét đặc cách theo quy định.

Quy chế cũng nêu rõ thủ tục, hồ sơ và thời hạn nộp đối với các trường hợp đặc cách, giúp các cơ sở giáo dục và thí sinh có căn cứ thực hiện thống nhất trên toàn quốc. Chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định.