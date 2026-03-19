Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

(VTC News) -

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ GD&ĐT tạo ấn định diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6, sớm hơn khoảng nửa tháng so với các năm trước. Việc điều chỉnh lịch thi nhằm giảm áp lực ôn tập kéo dài sau khi kết thúc năm học, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí cho học sinh và gia đình.

Lịch thi và các mốc quan trọng

Kỳ thi sẽ được tổ chức trong hai ngày với các bài thi chính gồm Toán, Ngữ văn và một bài thi tự chọn. Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào 8h ngày 1/7. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3/7.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi từ ngày 17/4 đến hết 21/4.

Việc rút ngắn thời gian từ khi kết thúc năm học đến kỳ thi là một trong những thay đổi đáng chú ý trong kế hoạch năm học 2025-2026.

Hình thức thi giữ ổn định

Năm 2026, thí sinh thi tốt nghiệp THPT làm bốn bài thi, bắt buộc với môn Toán và môn Ngữ văn. Với hai môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ).

Đề thi được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, tăng cường các câu hỏi vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sớm kéo theo sự điều chỉnh lịch thi của nhiều kỳ thi khác, đặc biệt là tuyển sinh vào lớp 10 ở các địa phương.

Nhiều tỉnh, thành phải lùi hoặc thay đổi thời gian thi để tránh trùng với kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đảm bảo công tác tổ chức.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quốc gia quan trọng, vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa làm căn cứ tuyển sinh đại học. Việc điều chỉnh lịch thi năm 2026 được kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho thí sinh, đồng thời nâng cao hiệu quả dạy và học trong năm học chính khóa.