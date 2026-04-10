Thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên máy tính trong tháng 4-5

(VTC News) -

Tại hội nghị tập huấn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sáng 10/4, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết Bộ đang khẩn trương thử nghiệm thi trên máy tính với quy mô rộng ngay trong tháng 4 và 5/2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cơ bản giữ ổn định như năm trước. Kỳ thi vẫn được tổ chức trong 3 buổi, mỗi thí sinh dự thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn.

Năm nay, cả nước có 34 tỉnh, thành phố tổ chức kỳ thi với dự kiến hơn 1 triệu thí sinh tham gia. Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh các địa phương vừa hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, vì vậy công tác tổ chức cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT). (Ảnh: Nguyễn Mạnh/ Báo GD&TĐ)

Một số điều chỉnh trong quy chế thi cũng được đưa ra nhằm tăng cường phân cấp cho địa phương, giảm áp lực cho các Sở GD&ĐT. Nhiều loại giấy tờ liên quan đến kỳ thi như giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi, thẻ dự thi… sẽ được tích hợp lại để thuận tiện cho thí sinh.

Khâu chấm phúc khảo được siết chặt hơn nhằm đảm bảo công bằng và khách quan. Thời gian phúc khảo rút ngắn còn 5 ngày, đồng thời các bài thi có điểm liệt phải được hội đồng chấm thi trao đổi, rà soát kỹ.

Về tiến độ tổ chức, ngày 24/4 Bộ GD&ĐT sẽ mở cổng để thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, kéo dài đến ngày 5/5. Trước đó, thí sinh được đăng ký thử trong 5 ngày để làm quen với hệ thống.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến được công bố vào 8h ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước.

Ông Huỳnh Văn Chương cũng lưu ý, năm nay có sự thay đổi về mã tỉnh và mã xã trong hệ thống đăng ký dự thi. Do đó, các nhà trường cần hướng dẫn thí sinh thực hiện đúng để tránh sai sót. Bên cạnh đó, việc sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo để gian lận thi cử vẫn có nguy cơ xảy ra. Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát trong toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi.

Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT sẽ hoàn thiện và trình Chính phủ đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, đồng thời xây dựng hệ thống văn bản pháp lý liên quan.

Các Sở GD&ĐT cũng được yêu cầu tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chương trình đầu tư cơ sở vật chất tại các trường, vừa phục vụ việc tổ chức thi trên máy tính, vừa hỗ trợ hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, cho biết kỳ thi hằng năm có hơn 1 triệu thí sinh tham gia và luôn nhận được sự quan tâm lớn của xã hội. Vì vậy, các địa phương cần chuẩn bị sớm, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11–12/6, sớm hơn khoảng hai tuần so với các năm trước.