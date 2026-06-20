Trực tiếp bóng đá Đức vs Bờ Biển Ngà 3h ngày 21/6, bảng E World Cup 2026

Trận đấu giữa Đức và Bờ Biển Ngà (trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV10) bắt đầu lúc 3h ngày 21/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Đức vs Bờ Biển Ngà mới nhất tại đây.

Lực lượng, phong độ Đức trước trận gặp Bờ Biển Ngà

Đức khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng 7-1 trước Curacao tại Houston. Felix Nmecha mở tỷ số ở phút thứ 6. Curacao gỡ hòa nhờ Livano Comenencia, trước khi Đức ghi thêm 6 bàn nhờ Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala, Nathaniel Brown và Deniz Undav.

Đây là chiến thắng đậm nhất của World Cup 2026 tính đến trước lượt trận thứ hai bảng E. Kai Havertz ghi 2 bàn ở trận ra quân, gồm một bàn trên chấm phạt đền. Deniz Undav vào sân từ ghế dự bị và có bàn thắng ở phút 78.

Đội tuyển Đức thắng đậm nhất lượt trận đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Đức bước vào trận gặp Bờ Biển Ngà với chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, tính từ tháng 9/2025. Trong 9 trận thuộc chuỗi này, đội bóng của huấn luyện viên Julian Nagelsmann ghi từ 2 bàn trở lên.

Ở chiều ngược lại, Đức vẫn chưa giữ sạch lưới ở 7 trận gần nhất tại World Cup kể từ trận chung kết năm 2014 gặp Argentina. Trận thắng Curacao cũng là lần thứ tư trong 5 trận gần nhất Đức để thủng lưới.

Không có cầu thủ Đức nào nằm trong danh sách chấn thương trước trận này. Manuel Neuer từng bước vào giải với vấn đề ở bắp chân nhưng hoàn tất trận mở màn và đủ điều kiện thi đấu.

Manuel Neuer, ở tuổi 40, là cầu thủ Đức lớn tuổi nhất từng thi đấu tại World Cup. Hàng công của Đức vẫn có nhiều lựa chọn nổi bật như Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sane, Kai Havertz và Deniz Undav.