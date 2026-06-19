Nhận định, dự đoán kết quả Đức vs Bờ Biển Ngà, bảng E World Cup 2026

(VTC News) -

Trận đấu giữa Đức và Bờ Biển Ngà diễn ra lúc 3h ngày 21/6 trên sân BMO Field có thể mang tính quyết định ngôi đầu bảng E. Theo dự đoán của siêu máy tính, đội tuyển Đức có 56% khả năng giành chiến thắng; Bờ Biển Ngà đạt 22,05%, còn xác suất hòa là 21,95%.

Thông tin nhanh trận Đức vs Bờ Biển Ngà Thời gian: 3h ngày 21/6. Sân: BMO Field, Toronto, Canada. Giải đấu: Bảng E World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Nhận định bóng đá Đức vs Bờ Biển Ngà

Cùng có 3 điểm, nhưng cảm giác mà Đức và Bờ Biển Ngà tạo ra sau lượt đầu rất khác nhau. Đức thắng Curacao 7-1, tạo ra tỷ số đậm nhất World Cup 2026 tính đến thời điểm này. Bờ Biển Ngà lại hạ Ecuador 1-0 bằng bàn thắng muộn của Amad Diallo, trong trận đấu mà họ phải phòng ngự kiên trì trước đối thủ Nam Mỹ.

Đức bước vào trận này với lợi thế hiệu số vượt trội. Nếu tiếp tục thắng, đội bóng của huấn luyện viên Julian Nagelsmann có thể sớm chiếm quyền kiểm soát bảng E. Bộ tứ Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian Wirtz và Kai Havertz đem đến tốc độ, kỹ thuật và khả năng hoán đổi vị trí liên tục.

Đội tuyển Đức đấu với Bờ Biển Ngà ở lượt trận thứ 2 bảng E World Cup 2206.

Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà không giống Curacao. Đội bóng châu Phi mạnh hơn về thể chất, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái. Yan Diomande, Amad Diallo, Bazoumana Toure hay Franck Kessie có thể khiến hàng thủ Đức chịu áp lực nếu đội bóng châu Âu dâng quá cao.

Đức nhỉnh hơn về chiều sâu đội hình, còn Bờ Biển Ngà có đủ cơ sở để tạo ra một trận đấu khó chịu. Đây có thể là cuộc đấu của sức tấn công Đức trước sự lì lợm và tốc độ phản công của đại diện châu Phi.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Đức còn gặp Ecuador ở lượt trận cuối. Trong khi đó, đối thủ còn lại của Bờ Biển Ngà là Curacao.

Phân tích phong độ Đức

Đức đang có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Trận thắng Curacao 7-1 cho thấy đội bóng của Nagelsmann đạt trạng thái tấn công rất tốt. Kai Havertz lập cú đúp, trong khi Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown và Deniz Undav cùng ghi bàn.

Điểm mạnh của Đức nằm ở khả năng tạo sức ép liên tục. Họ kiểm soát bóng 65%, có 11 cú sút trúng đích trước Curacao và ghi ít nhất 2 bàn ở 9 trong 10 trận thắng gần nhất. Khi Wirtz, Musiala và Sane có nhiều khoảng trống giữa các tuyến, Đức rất khó bị ngăn cản.

Dù vậy, hàng thủ vẫn là dấu hỏi. Đức thủng lưới ở 4 trong 5 trận gần nhất và chưa giữ sạch lưới trận nào tại World Cup kể từ chung kết năm 2014.

Kai Havertz ghi 2 bàn ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Phân tích phong độ Bờ Biển Ngà

Bờ Biển Ngà thắng Ecuador 1-0 trong trận ra quân. Đây là kết quả quan trọng, bởi Ecuador từng có chuỗi bất bại dài trước khi bước vào World Cup 2026. Bàn thắng của Amad Diallo ở phút cuối giúp đội bóng châu Phi có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Đội bóng của huấn luyện viên Emerse Fae đang có phong độ tốt. Họ hướng đến chiến thắng thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có trận giao hữu thắng Pháp 2-1 trước giải. Bờ Biển Ngà không tấn công quá dồn dập, nhưng biết cách giữ cự ly, tranh chấp mạnh và chờ thời điểm tăng tốc.

Yan Diomande là điểm sáng nổi bật ở lượt đầu. Cầu thủ trẻ này tạo nhiều cơ hội, thắng nhiều pha tranh chấp và thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm đối thủ. Tốc độ của Diomande và Diallo có thể là vũ khí quan trọng trước Đức.

Bờ Biển Ngà thắng Ecuador 1-0. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Đức vs Bờ Biển Ngà

Đức không có thêm tổn thất lớn sau trận thắng Curacao. Huấn luyện viên Nagelsmann có thể cân nhắc để Deniz Undav đá chính sau khi cầu thủ này ghi bàn và kiến tạo 2 lần từ ghế dự bị ở lượt đầu. Tuy nhiên, bộ tứ Sane, Musiala, Wirtz và Havertz nhiều khả năng vẫn được ưu tiên.

Manuel Neuer tiếp tục bắt chính. Ở tuổi 40, anh là cầu thủ Đức lớn tuổi nhất từng thi đấu tại World Cup. Hàng thủ gồm Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck và Nathaniel Brown có thể được giữ nguyên.

Bờ Biển Ngà có thể điều chỉnh hàng công. Amad Diallo sáng cửa đá chính sau bàn thắng quyết định trước Ecuador. Elye Wahi đã giải quyết xong vấn đề nhập cảnh Canada nhưng chưa chắc có suất chính thức. Ange-Yoan Bonny, Oumar Diakite và Evann Guessand đều là phương án cạnh tranh vị trí trên hàng công.

Đội hình dự kiến Đức vs Bờ Biển Ngà

Đức: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Nmecha; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.

Bờ Biển Ngà: Y. Fofana; Doue, Singo, Agbadou, Konan; Diallo, Kessie, S. Fofana, Diomande; Bonny, Toure.

Dự đoán tỷ số Đức vs Bờ Biển Ngà

Các chỉ báo chuyên môn nghiêng về kịch bản có từ 3 bàn trở lên. Theo đánh giá của Sports Mole, khả năng cả 2 đội cùng ghi bàn khá cao - 56,6%. Kịch bản trận đấu trên 2 bàn thắng có xác suất 58,2%. Đức có thể vượt trội về số cú sút và phạt góc, còn Bờ Biển Ngà nguy hiểm ở phản công. Thẻ phạt cũng có thể xuất hiện nhiều hơn nếu tốc độ trận đấu được đẩy cao.

Dự đoán kết quả: Đức 3-1 Bờ Biển Ngà.