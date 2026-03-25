Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận Bệnh viện Nông nghiệp, mở rộng hệ thống điều trị

Ngày 25/3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận nguyên trạng hệ thống Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp, tổ chức lại thành các cơ sở trực thuộc, theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh việc tiếp nhận không chỉ là thay đổi mô hình quản lý mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới. Theo ông, quy mô lớn hơn cần đi cùng chất lượng cao hơn, quản trị hiện đại hơn và giá trị phục vụ người bệnh rõ nét hơn.

Lãnh đạo Bộ Y tế giao Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xây dựng mô hình chuỗi cơ sở y tế liên kết chặt chẽ, phân vai giữa trung tâm chuyên sâu và các cơ sở mở rộng để tăng hiệu quả phục vụ. Song song đó, bệnh viện cần ưu tiên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ, cải thiện trải nghiệm người bệnh và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ.

Lễ bàn giao có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, cùng đại diện lãnh đạo hai bệnh viện và các đơn vị liên quan.

Định hướng tiếp theo là đổi mới quản trị theo hướng dựa trên dữ liệu, chuẩn hóa hệ thống, vận hành thống nhất và minh bạch. Việc tận dụng hệ thống mới để phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cũng được đặt ra nhằm lan tỏa chuyên môn trong toàn mạng lưới. Yếu tố con người tiếp tục được nhấn mạnh, với mục tiêu xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết và phát triển bền vững.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Dương Đức Hùng cho biết quá trình tiếp nhận được triển khai theo lộ trình phù hợp, bàn giao nguyên trạng nhằm hạn chế xáo trộn hoạt động chuyên môn, đồng thời đảm bảo ổn định tâm lý cho cán bộ, nhân viên và người bệnh. Đây được xem là nền tảng để bệnh viện mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ y tế chất lượng cao.

Thành lập năm 1967 từ bệnh xá thời chiến, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp sau hơn nửa thế kỷ phát triển trở thành bệnh viện đa khoa hạng I của ngành Nông nghiệp, với ba cơ sở tại Hà Nội và Hải Phòng, phục vụ cán bộ ngành và người dân khu vực.

Trong khi đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện chuyên khoa ngoại hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, hiện có hai cơ sở tại Hà Nội và Ninh Bình, giữ vai trò đầu ngành về phẫu thuật, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật ngoại khoa.

Giới chuyên môn nhận định việc sáp nhập không chỉ mang ý nghĩa tổ chức lại bộ máy, mà còn mở ra cơ hội hình thành hệ thống đa cơ sở thống nhất, nơi chuyên môn được chuẩn hóa, quy trình điều trị được liên thông và người bệnh hưởng lợi từ dịch vụ y tế chất lượng cao, kịp thời hơn.

Việc tiếp nhận hệ thống Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp cũng được kỳ vọng góp phần giảm tải cho cơ sở trung tâm, tăng cường liên thông chuyên môn giữa các đơn vị, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi và kịp thời hơn.