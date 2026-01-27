Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp chuyển về Bộ Y tế, trực thuộc Bệnh viện Việt Đức

(VTC News) -

Chính phủ vừa quyết định chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Y tế quản lý, đồng thời tổ chức lại bệnh viện này thành các cơ sở trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo Quyết định ngày 26/1, Phó Thủ tướng Lê Thành Long giao Bộ Y tế tiếp nhận toàn bộ Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Việc chuyển giao nhằm bảo đảm quản lý thống nhất hệ thống y tế, nâng cao hiệu quả hoạt động và phù hợp với chủ trương đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong quá trình bàn giao. Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp phải thống kê đầy đủ hiện trạng nhân sự, tài chính, tài sản, trụ sở, hồ sơ và tài liệu liên quan để bảo đảm việc chuyển giao minh bạch, không gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh.

Với Bộ Y tế, bên cạnh việc tiếp nhận bệnh viện, bộ này sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính cùng UBND TP Hà Nội và TP Hải Phòng thực hiện điều chuyển nhân lực, bàn giao tài chính, tài sản và các điều kiện cần thiết, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh thất thoát, lãng phí.

Trên cơ sở đó, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp sẽ được tổ chức lại thành các cơ sở trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường tự chủ tài chính và phát huy vai trò của một bệnh viện tuyến cuối chuyên sâu về ngoại khoa trong hệ thống y tế.

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp được thành lập năm 1967, tiền thân là bệnh xá nhỏ trong thời kỳ chiến tranh. Sau hơn nửa thế kỷ phát triển, bệnh viện trở thành bệnh viện đa khoa hạng I của ngành nông nghiệp, là địa chỉ khám chữa bệnh quen thuộc của cán bộ ngành và người dân, với ba cơ sở tại Hà Nội và Hải Phòng.

Trong khi đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện chuyên khoa ngoại hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, hiện có hai cơ sở tại Hà Nội và Ninh Bình, giữ vai trò đầu ngành về phẫu thuật và đào tạo ngoại khoa.

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan được giao trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này, bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra đúng quy định và ổn định hoạt động khám chữa bệnh cho người dân.