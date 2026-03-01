Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp

(VTC News) -

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận hệ thống Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Y tế, đánh dấu bước sắp xếp lớn trong hệ thống y tế công lập.

Theo quyết định ngày 26/1, Phó Thủ tướng Lê Thành Long giao Bộ Y tế tiếp nhận toàn bộ Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Việc chuyển giao nhằm thống nhất đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động và phù hợp định hướng đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau khi tiếp nhận, bệnh viện sẽ được tổ chức lại thành các cơ sở trực thuộc Việt Đức. Quá trình này hướng tới tinh gọn bộ máy, tăng cường tự chủ tài chính, đồng thời phát huy thế mạnh chuyên sâu về ngoại khoa của Việt Đức trong toàn hệ thống.

PGS.TS Dương Đức Hùng cùng đại diện các đơn vị khảo sát, triển khai công tác bàn giao, tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết việc tiếp nhận được triển khai theo lộ trình cụ thể, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh diễn ra liên tục, không ảnh hưởng quyền lợi người bệnh và cán bộ y tế. “Chúng tôi đặt mục tiêu ổn định tổ chức trước, sau đó từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường liên thông giữa các cơ sở”, ông nói.

Theo kế hoạch của Bộ Y tế, việc sắp xếp nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực sẵn có, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến đội ngũ nhân lực. Khi các cơ sở được kết nối trong cùng hệ thống, người dân có thể tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao thuận lợi hơn, giảm áp lực cho cơ sở trung tâm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình bàn giao, thống kê đầy đủ hiện trạng nhân sự, tài chính, tài sản, trụ sở và hồ sơ liên quan, bảo đảm minh bạch, không để gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh.

Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính cùng UBND Hà Nội và Hải Phòng để thực hiện điều chuyển nhân lực, tài chính và tài sản, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh thất thoát, lãng phí.

Thành lập năm 1967 từ một bệnh xá thời chiến, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp sau hơn nửa thế kỷ phát triển đã trở thành bệnh viện đa khoa hạng I của ngành Nông nghiệp, với ba cơ sở tại Hà Nội và Hải Phòng, phục vụ cán bộ ngành và người dân khu vực.

Trong khi đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện chuyên khoa ngoại hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, hiện có hai cơ sở tại Hà Nội và Ninh Bình, giữ vai trò đầu ngành về phẫu thuật, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật ngoại khoa.

Giới chuyên môn nhận định việc sáp nhập không chỉ mang ý nghĩa tổ chức lại bộ máy, mà còn mở ra cơ hội hình thành hệ thống đa cơ sở thống nhất, nơi chuyên môn được chuẩn hóa, quy trình điều trị được liên thông và người bệnh hưởng lợi từ dịch vụ y tế chất lượng cao, kịp thời hơn.