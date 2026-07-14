Bên trong phòng giám định ADN tìm danh tính liệt sĩ

Nguyễn Hà(VOV.VN)
(Nguồn: Báo điện tử VOV)
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Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tiếp thêm niềm tin cho hành trình tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.
Sau hàng chục năm đưa vào sử dụng, nhiều cây cầu ở Quảng Ngãi bộc lộ dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Những "phố thịt chó" từng nhộn nhịp ở TP.HCM nay thưa vắng, nhiều quán đóng cửa hoặc chuyển sang bán các món dê, lẩu, nướng.
Hàng nghìn mẫu hài cốt liệt sĩ đang được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt tại Trung tâm Giám định ADN để tìm lại danh tính chính xác.
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Sau hai ngày ăn tiết canh lợn, người đàn ông 45 tuổi sốt cao, rối loạn ý thức, viêm màng não, phù não nguy kịch và phải thở máy cấp cứu.
Xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng là địa phương đầu tiên ra quy định quản lý việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi.
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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Thủ tướng sẽ trực tiếp làm việc với UBND và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về vụ hơn 140 điểm 10 môn Toán thi tốt nghiệp THPT.
Trung Quốc nắm giữ nguồn nguyên liệu thô sơ, trong khi hơn 80% bằng sáng chế công nghệ lõi cao cấp phục vụ cho bán dẫn, chip và AI lại nằm trong tay Mỹ và Nhật Bản.
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