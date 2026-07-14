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Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 14/7: Chiều tối mưa dông diện rộng Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 14/7 tiếp tục có mưa dông diện rộng vào chiều tối và đêm, nhiều nơi mưa rất to, cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Thắp sáng hành trình trở về của các anh hùng liệt sĩ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tiếp thêm niềm tin cho hành trình tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Bác sĩ chỉ cách chế biến rau lang giúp giữ lại nhiều dưỡng chất Rau lang là loại rau giàu dưỡng chất, nhưng không phải cách chế biến nào cũng giúp giữ được tối đa các hoạt chất có lợi.

Ukraine tuyên bố tập kích tàu Nga trong đêm, tiếp tục đánh phá hậu cần hàng hải Ukraine tuyên bố đã tấn công thêm 15 tàu của Nga trong đêm 13/7, trong khuôn khổ chiến dịch liên tục nhằm vào mạng lưới hậu cần hàng hải của Moskva trên biển Azov.

Tin xe 15/7: SUV mới của Chery sắp vào Việt Nam, Geely TT Ultra 570 mã lực iCaur V25 lộ diện trước thời điểm vào Việt Nam, BYD Denza N9 có gói Dark Gold với logo mạ vàng 24K, Geely Galaxy TT Ultra nâng cấp hệ dẫn động và công nghệ treo.

Tổng thống Putin tuyên bố tấn công Ukraine 'mạnh hơn nhiều lần' Kiev gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu Nga.

Cách xem VTV Go trực tiếp bóng đá World Cup 2026 Cập nhật danh sách kênh VTV Go trực tiếp bóng đá World Cup 2026, cách xem trực tuyến trên máy tính và điện thoại mới nhất.

Từ tiếng Việt nào vừa là đồng ý vừa từ chối? Một từ duy nhất nhưng lại mang hai số phận trái ngược hoàn toàn, vừa có thể gật đầu đồng ý lại vừa có thể lắc đầu từ chối.

Hiểm nguy rình rập trên những cây cầu xuống cấp ở Quảng Ngãi Sau hàng chục năm đưa vào sử dụng, nhiều cây cầu ở Quảng Ngãi bộc lộ dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mỹ nam 'đắt giá' nhất Tứ đại thiên vương: U70 vẫn nổi đình đám, đời tư kín tiếng Sau hơn 4 thập kỷ gia nhập làng giải trí, Lưu Đức Hoa vẫn là nghệ sĩ Hong Kong được khán giả hâm mộ cuồng nhiệt.

Lịch thi đấu FIFA World Cup 2026 mới nhất Cập nhật đầy đủ lịch thi đấu bóng đá World Cup 2026 mới nhất: Chi tiết ngày giờ, kết quả 104 trận đấu của 48 đội tuyển diễn ra tại Mỹ, Mexico, Canada.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất: Lionel Messi độc chiếm ngôi đầu bảng với 8 bàn thắng, theo sau là Kylian Mbappe và Erling Haaland.

Lịch thi đấu vòng bán kết World Cup 2026 mới nhất Chi tiết lịch thi đấu vòng bán kết World Cup 2026 mới nhất: Danh sách trận đấu, giờ thi đấu, kênh phát sóng trực tiếp vòng bán kết.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 14/7: Ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 14/7 ghi nhận nắng nóng cục bộ tại nhiều nơi, trong khi chiều tối và đêm xuất hiện mưa dông, có nơi mưa rất to kèm lốc, sét.