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Xuất bản ngày 14/07/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 14/07/2026 07:00 AM

Chiến dịch 500 ngày đêm: Thắp sáng hành trình trở về của các anh hùng liệt sĩ

(VTC News) -

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tiếp thêm niềm tin cho hành trình tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Kim Ngọc
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