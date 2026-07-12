Bé gái Việt thoát cảnh truyền máu suốt đời nhờ sang Trung Quốc ghép tế bào gốc

(VTC News) -

Bé H.L.N.A (sinh năm 2015, ở xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) trở về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) sau 6 tháng điều trị tại Bệnh viện số 1, Đại học Y khoa Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là một trong hai bệnh nhi của Cao Bằng được lựa chọn tham gia chương trình hỗ trợ điều trị bệnh tan máu bẩm sinh bằng ghép tế bào gốc do Trung Quốc tài trợ.

Trước đó, Sở Y tế Cao Bằng giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám sàng lọc, lựa chọn hai bệnh nhi đủ điều kiện tham gia dự án, gồm H.L.N.A và B.T.H (sinh năm 2017, trú tại phường Thục Phán). Toàn bộ chi phí ghép tế bào gốc cho mỗi bệnh nhân, trị giá khoảng 250.000-300.000 Nhân dân tệ (tương đương 875 triệu đến hơn 1 tỷ đồng) đều được tài trợ.

Ngày 13/1, các bác sĩ Bệnh viện số 1, Đại học Y khoa Quảng Tây thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tạo máu cho H.L.N.A. Hai ngày sau, bệnh nhi B.T.H cũng được ghép thành công.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cao Bằng đến thăm hỏi, động viên, chúc mừng 2 bệnh nhi được phẫu thuật ghép tế bào gốc thành công tại Bệnh viện số 1 - Đại học Y khoa Quảng Tây (Trung Quốc).

Sau khoảng một tháng điều trị, cả hai được xuất viện nhưng tiếp tục lưu lại Trung Quốc để theo dõi sức khỏe định kỳ hằng tuần trong 6 tháng. Trong thời gian này, Hội Chữ thập đỏ Quảng Tây hỗ trợ mỗi gia đình 30.000 Nhân dân tệ (khoảng 105 triệu đồng) để chi trả chi phí thuê nhà, sinh hoạt và đi lại phục vụ tái khám.

Theo gia đình, sức khỏe của H.L.N.A hiện ổn định. Tuy nhiên, trong khoảng một năm tới, bé vẫn phải sang Trung Quốc mỗi tháng một lần để tái khám và theo dõi sau ghép.

Tan máu bẩm sinh (thalassemia) là bệnh di truyền phổ biến tại Việt Nam. Theo thống kê của ngành y tế, cả nước có khoảng 14 triệu người mang gene bệnh, tương đương 13% dân số. Mỗi năm có khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc thalassemia, trong đó khoảng 2.000 trẻ mắc thể nặng phải truyền máu và điều trị suốt đời nếu không được ghép tế bào gốc.

Tại Cao Bằng, tỷ lệ người mang gene bệnh dao động từ 22,1-22,5%, chủ yếu ở đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong những nguyên nhân được ghi nhận là tình trạng kết hôn cận huyết thống tại một số địa phương.

Theo các chuyên gia, ghép tế bào gốc tạo máu hiện là phương pháp điều trị duy nhất có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh thalassemia.

Trong thời gian hai bệnh nhi điều trị tại Quảng Tây, Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng Nông Tuấn Phong đã đến thăm, động viên gia đình và cảm ơn đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện số 1, Đại học Y khoa Quảng Tây vì đã thực hiện thành công các ca ghép, đồng thời hỗ trợ bệnh nhi trong suốt quá trình điều trị.

Ngành y tế Cao Bằng đánh giá dự án hỗ trợ điều trị bệnh tan máu bẩm sinh là một dấu mốc trong hợp tác y tế xuyên biên giới giữa Cao Bằng và Quảng Tây. Chương trình không chỉ mở thêm cơ hội chữa khỏi bệnh cho trẻ em mắc thalassemia mà còn góp phần tăng cường hợp tác chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương.