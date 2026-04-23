Bắt TikToker 'Master Dũng Văn' lợi dụng mê tín lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Chiều 23/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng. (Ảnh: CACC)

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa Công an TP (PA02) phát hiện tài khoản TikTok “Master Dũng Văn” (hơn 120.000 lượt theo dõi) thường xuyên đăng tải video có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, tuyên truyền mê tín dị đoan, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, cư trú tại căn hộ thuộc khu Vinhomes Grand Park, phường Long Bình). Phòng An ninh nội địa đã phối hợp Công an phường Long Bình mời Dũng lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Dũng thừa nhận sử dụng tài khoản TikTok “Master Dũng Văn” để đăng tải nhiều nội dung mê tín. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng tự nhận có khả năng “cảm xạ”, giải quyết các vấn đề tâm linh như “oan gia trái chủ”, “âm binh quấy phá”… nhằm thu hút người xem.

Đáng chú ý, Dũng đưa ra mức phí từ 5 -30 triệu đồng/lần “giải quyết”. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện được như cam kết. Chỉ riêng một trường hợp đã được cơ quan công an tiếp nhận đơn tố cáo, nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 33 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tự xưng “thầy”, “master”, “có khả năng tâm linh”, “cảm xạ”, “giải nghiệp”, “trừ tà”… Thực chất đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý hoang mang, mê tín của một bộ phận người dân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nhiều nạn nhân bị dẫn dắt, thao túng tâm lý, chuyển số tiền lớn nhưng không nhận lại bất kỳ giá trị thực tế nào. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và đời sống xã hội.

Công an TP khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin, không nghe, không chuyển tiền cho các đối tượng hoạt động mê tín dị đoan trên không gian mạng dưới bất kỳ hình thức nào.

Đồng thời, lực lượng chức năng khẳng định sẽ kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với các hành vi lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi. Các trường hợp tiếp tay, quảng bá, chia sẻ nội dung sai lệch, phản khoa học cũng sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần chủ động tố giác đến cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.