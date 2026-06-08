Bạn có đồng ý tăng 2 ngày nghỉ dịp 2/9 để cha mẹ đưa con đi khai giảng?

(VTC News) -

Bạn có ủng hộ đề xuất tăng 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh để cha mẹ đưa con đi khai giảng?

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 2 ngày, gồm ngày 2/9 và một ngày liền trước hoặc sau do Thủ tướng quyết định hằng năm. Nếu ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hàng tuần, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Kỳ nghỉ thực tế có thể kéo dài hơn trong trường hợp áp dụng biện pháp hoán đổi (người lao động phải làm bù vào hôm khác để có thể nghỉ liền mạch 4-5 ngày). Chẳng hạn, kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 kéo dài 5 ngày (từ 29/8 đến hết 2/9) gồm hai ngày nghỉ lễ theo quy định là 1/9 và 2/9, 2 ngày nghỉ cuối tuần và một ngày được hoán đổi (đổi ngày làm việc thứ Hai 31/8 sang thứ Bảy 22/8).

Tuy nhiên, trong những năm tới, người lao động có cơ hội được nghỉ 4 ngày lễ mà không cần hoán đổi hay ghép với dịp cuối tuần, nếu đề xuất được nêu trong Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sáng 4/6 được xem xét để nghiên cứu đưa vào quy định. Cụ thể, trong báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước mà Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày có đề xuất sửa đổi Bộ luật Lao động 2019, xem xét tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (nghỉ từ 2/9 đến 5/9), tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

Công đoàn đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, cho phép người lao động nghỉ từ ngày 2 đến 5/9 để đưa con đến trường trong ngày khai giảng. (Ảnh: Ngô Nhung)

Nội dung này được dư luận quan tâm đặc biệt và sôi nổi bàn luận với nhiều ý kiến trái ngược nhau. Rất nhiều người ủng hộ vì muốn phụ huynh có thêm nhiều thời gian cùng con chuẩn bị bước vào năm học mới và đồng hành với trẻ trong ngày khai trường. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng 2 ngày nghỉ lễ chính thức như hiện nay đã rất hợp lý, nếu tăng sẽ thành nghỉ quá dài.

Thanh Nga, nhân viên văn phòng, rất hy vọng đề xuất tăng 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh trở thành hiện thực: "Với những gia đình có con nhỏ, đặc biệt là các bé bước vào lớp 1 hay đầu cấp, ngày khai giảng có ý nghĩa thiêng liêng lắm. Đi làm cả năm trời, có ngày lễ lớn trùng ngay sát thềm năm học mới mà phụ huynh vẫn phải cuống cuồng xin nghỉ phép hoặc gửi con cho ông bà đưa đi khai giảng thì tội các con quá. Nếu được nghỉ trọn vẹn từ ngày 2 - 5/9, bố mẹ đưa đi mua sắm rồi dắt tay con vào trường thì đúng là trọn vẹn".

Đồng quan điểm, Bảo Quốc cho biết lịch nghỉ 2 ngày đang bất hợp lý: "Một đề xuất nhân văn. Thêm ngày nghỉ sát ngày khai giảng mới thực sự ý nghĩa, vì lúc đó bố mẹ mới có thời gian thong thả chuẩn bị sách vở và dắt tay con đến trường. Chứ có năm cho nghỉ thêm vào ngày 1-2/9 thì cũng chỉ giải quyết được nhu cầu đi chơi, du lịch thôi, mà tầm đầu tháng 9 thì hầu như nhà nào cũng đã cho con cái đi chơi xong xuôi từ hè rồi".

Cũng ủng hộ kéo dài kỳ nghỉ nhưng Hồng Phong, quản lý doanh nghiệp, đề xuất phương án linh hoạt hơn thay vì tăng số ngày nghỉ lễ chính thức: "Đề xuất này rất hay và nhân văn, đánh đúng vào tâm lý của hàng triệu lao động có con nhỏ. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ kinh tế và sản xuất, việc kéo dài kỳ nghỉ liên tục 4-5 ngày vào đầu tháng 9 cũng sẽ là một bài toán đau đầu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là khối sản xuất, xuất nhập khẩu vốn phụ thuộc vào tiến độ đơn hàng.

Theo tôi, thay vì quy định cứng nhắc nghỉ toàn bộ, cơ quan chức năng có thể linh hoạt cho phép hoán đổi. Đối với khối văn phòng, cơ quan hành chính thì nghỉ thẳng, còn khối sản xuất thì có cơ chế tính lương làm thêm giờ hợp lý. Người lao động có con trong độ tuổi đi học được ưu tiên nghỉ phép vào ngày khai giảng".

Bên cạnh đó, nhiều người lao động lại thấy để xuất này chưa hợp lý. Mai Quân lo ngại về việc phải xử lý lượng công việc ùn ứ sau kỳ nghỉ dài: "Nói thật là nghe tin đề xuất nghỉ nhiều thì thích đấy, nhưng cứ nghĩ đến cảnh sau lễ phải làm việc nặng hơn để giải quyết lượng công việc ùn ứ là tôi thấy sợ rồi. Người lao động chưa có con đi học được nghỉ thực sự mà còn mệt mỏi. Thà cứ giữ quy định nghỉ 2 ngày, phụ huynh có con nhỏ được ưu tiên sẽ tốt hơn".

Quang Minh viết: "Người độc thân, người chưa cưới, rồi người có con học đại học sẽ thấy đề xuất này chưa hợp lý. Việc cá nhân của gia đình nào thì gia đình đó tự sắp xếp, dùng phép năm hoặc đổi ca cũng được chứ không nên thêm kỳ nghỉ dài nữa".

Hải Yến đưa ra quan điểm rằng nhiều trường cho các em đi học từ tháng 8 nên các phụ huynh cũng chuẩn bị từ lâu chứ chưa cần chờ đến ngày tựu trường: "Hiện nhiều nơi cho tựu trường từ tháng 8, ngày mùng khai giảng thực chất chỉ là buổi lễ khai giảng mang tính hình thức, diễn ra vỏn vẹn trong vòng 1 đến 2 giờ đồng hồ là các con ra về. Nếu chỉ vì vài tiếng đồng hồ đó mà bắt cả hệ thống kinh tế, các nhà máy, xí nghiệp trên toàn quốc phải đóng cửa nghỉ thêm 2 ngày thì quá lãng phí".

Dưới góc nhìn người làm xuất nhập khẩu, Cẩm Tú cho biết nghỉ lễ như vậy sẽ gây khó cho doanh nghiệp: "Đầu tháng 9 là thời điểm các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tăng tốc sản xuất cho các đơn hàng cuối năm, việc cho nghỉ liên tục từ mùng 2 đến mùng 5/9 sẽ làm chậm hoạt động giao thương, logistics và giao dịch hành chính. Chi phí duy trì nhà xưởng, lương ngừng việc hoặc lương làm thêm giờ nhân hệ số 3 sẽ là gây khó cho doanh nghiệp".

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