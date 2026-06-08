Hà Nội muốn đẩy mạnh hợp tác ASEAN về đô thị thông minh, tăng trưởng xanh

(VTC News) -

Phát biểu tại buổi gặp mặt các lãnh đạo thành phố ASEAN ngày 8/6, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh các đô thị ngày càng giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng sống của người dân. Tuy nhiên, đây cũng là nơi trực tiếp đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường, già hóa dân số và yêu cầu chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh vai trò hợp tác giữa các đô thị ASEAN trong thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao chất lượng quản trị đô thị.

Theo ông Vũ Đại Thắng, trong bối cảnh đó, hợp tác giữa các thành phố ASEAN không chỉ mang ý nghĩa kết nối, giao lưu mà đã trở thành nhu cầu thực chất của phát triển và quản trị đô thị hiện đại. Những cuộc gặp gỡ giữa các địa phương sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin và mở ra các cơ hội hợp tác mới trong tương lai.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, trên hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Hà Nội luôn xác định hợp tác quốc tế cấp địa phương là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng quản trị đô thị và phục vụ người dân tốt hơn. Nhiều chương trình hợp tác giữa Hà Nội với các thành phố ASEAN trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, bảo tồn di sản, phát triển hạ tầng, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch và giao lưu văn hóa đã mang lại những kết quả tích cực.

Hiện nay, Hà Nội đang hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh hơn, thông minh hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa và chiều sâu lịch sử của thành phố nghìn năm văn hiến. Thành phố tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng chiến lược, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng môi trường sống và xây dựng nền hành chính hiện đại lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

"Hà Nội mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các đô thị ASEAN về chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng quản trị đô thị vì sự phát triển bền vững của người dân ASEAN", ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Cùng chia sẻ về định hướng phát triển đô thị bền vững, ông Bounleua Sinxayvoravong, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Luang Prabang (Lào), cho rằng các thành phố ASEAN đang phải đối mặt với những thách thức chung như đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường và áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng.

Lãnh đạo tỉnh Luang Prabang cho rằng bảo tồn di sản và phát triển đô thị thông minh có thể bổ trợ lẫn nhau thông qua ứng dụng công nghệ số.

Theo ông, với tư cách là thành phố di sản thế giới được UNESCO công nhận, Luang Prabang đang tìm cách cân bằng giữa hiện đại hóa đô thị và bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa. Ông cho rằng bảo tồn di sản và phát triển đô thị thông minh không phải là những mục tiêu đối nghịch mà có thể hỗ trợ lẫn nhau thông qua việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, đồng thời triển khai các giải pháp du lịch thông minh nhằm quản lý lượng khách tham quan, nâng cao trải nghiệm du lịch và giảm áp lực lên các địa điểm văn hóa.

Lãnh đạo tỉnh Luang Prabang nhấn mạnh thành phố của tương lai phải vừa thông minh để đổi mới, vừa bền vững để trường tồn và đủ kết nối để tạo ra cơ hội cho mọi người dân. Đồng thời, quá trình phát triển cần đặt con người, văn hóa, truyền thống và bản sắc địa phương ở vị trí trung tâm.