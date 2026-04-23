Bắt nghi phạm sát hại 2 người vì ghen tuông

(VTC News) -

Ngày 23/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Trương Quốc Đạt (19 tuổi, ngụ phường Châu Đốc, đang sống tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Bị can Trương Quốc Đạt tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 16/4, Đạt mang theo dao, lái xe máy đến khu vực Bãi Vòng để tìm chị T.T.P.Th. (21 tuổi, ngụ xã An Phú, An Giang) giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 19h, khi đi qua khu vực vòng xoay số 10 (khu phố Suối Mây Dương Tơ), hắn phát hiện anh Tr. (21 tuổi, ngụ xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) đang chở chị Th. nên quay đầu xe đuổi theo.

20 phút sau, Đạt đuổi kịp, hai bên xảy ra cự cãi và dùng dao chém trúng mặt anh Tr. làm cả hai ngã xe.

Bị Đạt chém anh Tr. bỏ chạy, còn Th. vừa đứng dậy thì bị kẻ này đâm liên tiếp. Nạn nhân đi được một đoạn rồi gục xuống tử vong bên lề đường.

Đạt tiếp tục đuổi theo anh Tr. khoảng 50m rồi đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, kẻ này lái xe về phòng trọ tại khu phố 9 Dương Đông. Hắn bị lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc đón lõng, bắt giữ và đưa về cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Trương Quốc Đạt khai nhận có quan hệ tình cảm với chị Th. khoảng 6 tháng khi cùng sinh sống, làm việc tại Phú Quốc.

Đầu tháng 4/2026, Đạt phát hiện chị Th. có bạn trai mới nhưng giấu mình và đòi chia tay nên giữa ba người phát sinh mâu thuẫn. Vì vậy Đạt đã sát hại chị Th. và anh Tr.