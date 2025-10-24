Người đàn ông cầm dao xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Ngày 24/10, UBND xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng chức năng đang truy bắt hung thủ dùng dao chém 2 người bị thương.

Trước đó, khoảng 19h ngày 23/10, M.X.T. (SN 1977, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) mang theo dao đến khu trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà. Tại đây, T. đã chém 2 người bị thương.

2 nạn nhân được xác định là bà N.T.T. (47 tuổi, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và ông V.C.H. (37 tuổi).

Phòng trọ nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: M.C)

Trích xuất camera khu trọ cho thấy, đối tượng M.X.T. mang theo dao xông vào phòng trọ và chém liên tiếp 2 nạn nhân trên. Sau đó, ông H. chạy thoát ra ngoài và cầu cứu người dân giúp đỡ. Đối tượng ở lại trong phòng, tiếp tục chém người phụ nữ rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo lãnh đạo UBND xã Đăk Hà, 2 nạn nhân trong vụ việc mới đến địa phương thuê trọ và sống với nhau như vợ chồng. M.X.T. là chồng cũ của bà N.T.T. Thời gian gần đây, đối tượng này nhiều lần đến phòng trọ của bà T. để gây sự.

Đại diện Trung tâm Y tế xã Đăk Hà xác nhận tối 23/10, đơn vị tiếp nhận 2 nạn nhân bị thương vì liên quan đến vụ án trên. Khi nhập viện, ông H. bị đâm thủng phần bụng và đa chấn thương. Người phụ nữ bị thương ở phần đầu. Đơn vị đã sơ cứu và chuyển 2 nạn nhân lên tuyến trên chữa trị.