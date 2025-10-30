Bắt kẻ phóng hỏa vì ghen tuông khiến 2 người tử vong ở Gia Lai

(VTC News) -

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy về tội “Giết người”. Duy là kẻ phóng hỏa đốt nhà ở đường Đỗ Trạc (phường An Khê) rạng sáng 19/10 .

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt Nguyễn Anh Duy. (Ảnh: Viện KSND tỉnh Gia Lai)

Theo kết quả điều tra, chị T.T.T.N. (sinh năm 1994) và anh N.B.C (sinh năm 1992), trú phường An Khê, Gia Lai, từng là vợ chồng và có một con chung, đến năm 2024 thì ly hôn. Sau đó, chị N. có quan hệ tình cảm với Nguyễn Anh Duy và được Duy giúp đỡ trong quá trình kinh doanh tiệm spa trên đường Đỗ Trạc, thuộc tổ 1 Tây Sơn, phường An Khê.

Trong thời gian họ quen nhau, anh C. nhiều lần thách thức, đòi đánh nhau với Duy nhưng được chị N. can ngăn. Sau đó, giữa chị N. và Duy xảy ra mâu thuẫn.

Tối 18/10, anh C. đến tiệm spa để chơi với con rồi ngủ lại. Khoảng 0h ngày 19/10, Nguyễn Anh Duy sau khi uống thuốc diệt cỏ đã đi bộ đến tiệm tìm chị N. Do từng có thời gian ở căn nhà này, biết cửa bên hông thường xuyên không khóa nên Duy mở cửa đi vào trong.

Khi thấy bạn gái mình cùng chồng cũ nằm ngủ ở phòng cuối cùng của căn nhà, Duy nổi cơn ghen, nảy sinh ý định đốt nhà để giết họ. Người đàn ông này sang nhà bên cạnh lấy một can nhựa màu vàng rồi đi bộ đến khu vực Bưu điện An Khê tìm xe ôm nhờ chở đi mua xăng với lý do xe hết xăng.

Tại cây xăng dầu số 9, Duy mua 400.000 đồng tiền xăng đựng vào can nhựa, sau đó được xe ôm chở đến ngã ba Trần Phú - Trần Hưng Đạo, cách tiệm spa khoảng 1km. Tại đây, Duy xuống xe, đi bộ về tiệm spa, mở cửa chính, đổ xăng vào phòng ngủ và nhiều nơi khác trong lúc chị N., anh C. và cháu nhỏ đang ngủ.

Duy cầm bật lửa đi vào căn phòng gần bếp, châm lửa đốt. Lửa bùng lên, chị N. không chạy kịp, chết ngay tại chỗ. Anh C. ôm con nhỏ chạy ra trước cửa nhà rồi ra đường Đỗ Trạc. Hai bố con đều bị bỏng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm Gia Lai rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM điều trị. Đến ngày 28/10, anh C. qua đời.

Còn Nguyễn Anh Duy sau khi gây án đã kéo cửa tôn bên hông nhà, chạy ra đường luồng bên cạnh. Do lửa cháy lớn nên tên này bị ngạt khói, bỏng ở tai và mu bàn chân. Lúc này, do ngấm thuốc diệt cỏ đã uống trước đó, Duy khó thở, bị bội nhiễm, được đưa đến Trung tâm y tế An Khê cấp cứu và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm Gia Lai để điều trị.

Hiện trường vụ phóng hỏa đốt nhà vào rạng sáng 19/10.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, hành vi của Nguyễn Anh Duy đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng xấu trong đời sống xã hội.