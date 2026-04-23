Mạo danh giám đốc, vẽ giấc mơ Canada để lừa tiền

Cơ quan chức năng Hà Tĩnh vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Thân (SN 1984, trú xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, dù không có chức năng hoạt động dịch vụ việc làm cũng như không được cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, Trần Thị Thân vẫn tự nhận là Giám đốc Công ty TNHH TM&DV HT Group, đăng tải thông tin tuyển dụng lao động sang Canada trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thân. (Ảnh: BHT)

Khoảng tháng 5/2024, chị Nguyễn Thị K.H. (SN 2002, trú xã Xuân Lộc) liên hệ với Thân qua Zalo để tìm hiểu cơ hội việc làm. Tại đây, Thân đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật như đã có sẵn đơn hàng làm nghề “nails” tại bang Alberta (Canada), mức lương 19 USD/giờ, chi phí trọn gói 28.000 USD và hướng dẫn quy trình nộp tiền theo từng đợt.

Tin tưởng, chị H. đã hai lần chuyển tổng cộng gần 162 triệu đồng vào tài khoản của Thân. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện bất kỳ thủ tục nào mà sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ.

Để tránh bị phát hiện, Thân tiếp tục đưa ra các thông tin sai sự thật về tiến độ hồ sơ, hứa hẹn hoàn tất thủ tục trong thời gian ngắn. Đến tháng 3/2026, nhận thấy có dấu hiệu bất thường, nạn nhân đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Thị Thân thừa nhận toàn bộ hành vi. Đến nay, đối tượng đã khắc phục một phần hậu quả, hoàn trả 130 triệu đồng cho bị hại.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.