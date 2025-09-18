Nghệ An: Khởi tố 34 người làm giả hồ sơ, gian lận trong đấu thầu xây dựng

(VTC News) -

Ngày 18/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 34 đối tượng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và vi phạm quy định về đấu thầu.

Trong số này có N.V.T (SN 1971, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Việt An), N.V.D (SN 1981, Giám đốc Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng 36) cùng 5 đối tượng khác bị khởi tố về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngoài ra, 27 đối tượng khác thuộc các công ty xây dựng trên địa bàn Nghệ An bị khởi tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và vi phạm quy định đấu thầu.

Cơ quan chức năng đang lấy lời khai các đối tượng

Kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian qua, nhiều công ty xây dựng trên địa bàn không đủ năng lực nhưng vẫn tham gia đấu thầu bằng cách lập khống hồ sơ năng lực, hồ sơ thí nghiệm vật liệu.

Thực trạng này khiến chất lượng công trình bị ảnh hưởng và vi phạm nghiêm trọng quy định trong hoạt động đấu thầu. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, một chuyên án đã được xác lập để đấu tranh, triệt phá.

Quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng 36 và Công ty CP Xây dựng Việt An là hai đơn vị có chức năng thí nghiệm vật liệu xây dựng nhưng đã lập khống hồ sơ cho các nhà thầu.

Trong quá trình thi công, để giảm chi phí và thời gian, nhiều doanh nghiệp không thực hiện thí nghiệm vật liệu theo đúng quy định mà đến giai đoạn hoàn thiện mới liên hệ với hai công ty này để “hợp thức hóa” kết quả. Sau đó, các hồ sơ giả mạo được nộp cho chủ đầu tư nhằm nghiệm thu và thanh toán công trình.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng vật liệu không đạt chuẩn đã trực tiếp đe dọa đến chất lượng, an toàn công trình và gây thiệt hại cho Nhà nước.

Hiện, chuyên án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ mức độ thiệt hại và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.