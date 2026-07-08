Báo quốc tế: Phép màu Messi hồi sinh đội tuyển Argentina

(VTC News) -

Ngày 8/7 trên sân vận động Mercedes-Benz Stadium ở Atlanta (Georgia, Mỹ), đội tuyển Argentina vượt qua Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026. Ngay sau trận đấu tại Atlanta, truyền thông khắp thế giới đồng loạt dành những lời ca ngợi cho màn trình diễn của “Albiceleste”, trong đó Lionel Messi tiếp tục là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni bị dẫn 0-2 đến phút 79, nhưng tạo nên màn bứt phá không tưởng trong những phút cuối để thắng ngược 3-2 và giành quyền vào tứ kết. Tờ L‘Equipe (Pháp) gọi chiến thắng ngoạn mục này là ”phép màu Argentina“.

Messi nhận nhiều lời khen từ báo chí thế giới sau màn lội ngược dòng đầy ngoạn mục. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, tờ New York Times (Mỹ) đánh giá đây là một trong những màn lội ngược dòng đáng nhớ nhất lịch sử World Cup: ”Argentina đã tạo nên một trong những cuộc lội ngược dòng đáng nhớ nhất lịch sử World Cup khi lật ngược thế trận để loại Ai Cập. Messi ghi bàn thắng thứ tám tại giải, qua đó độc chiếm ngôi đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng, dù trước đó anh từng đá hỏng một quả phạt đền“.

Đội bóng châu Phi tiếp tục phòng ngự chắc chắn khiến Argentina bế tắc. Tuy nhiên, khi trận đấu trôi dần về cuối, đẳng cấp của Messi lại được thể hiện. Tờ La Gazzetta dello Sport (Italy) đã ca ngợi vai trò của người đội trưởng.

”Argentina tưởng như chết rồi, nhưng Messi hồi sinh họ. Khi bị dẫn hai bàn ở phút 79 trước một Ai Cập xuất sắc, đội tuyển Argentina đã tạo nên màn ngược dòng phi thường. Khi mọi hy vọng dường như đã khép lại, Messi kiến tạo cho Romero, rồi tự ghi bàn gỡ hòa, thổi bùng sức sống cho một tập thể đang choáng váng trước những đòn tấn công của đối thủ. Nếu không có Messi, người khép lại trận đấu bằng những giọt nước mắt hạnh phúc và có lẽ cả sự khó tin, kỳ tích này sẽ không bao giờ xảy ra“, báo Italy bình luận.

Video: Messi gỡ hoà 2-2 cho Argentina

Tờ The Guardian (Anh) lại đặc biệt nhấn mạnh hình ảnh Lionel Messi bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc.

”Lionel Messi, người vốn luôn thể hiện sự điềm tĩnh, đã bật khóc vì hạnh phúc. Quả phạt đền hỏng ăn của anh tưởng như khiến Argentina phải trả giá đắt. Tuy nhiên, chỉ trong vòng bốn phút 18 giây, Messi kiến tạo rồi tự mình ghi bàn gỡ hòa trước khi Enzo Fernandez ấn định chiến thắng ở thời gian bù giờ. Argentina ăn mừng trong niềm vui vỡ òa xen lẫn sự nhẹ nhõm khi giấc mơ về chức vô địch thế giới lần thứ tư vẫn còn trong tầm tay“, The Guardian viết.

Báo Marca dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của cả hai đội. Báo Tây Ban Nha cho rằng đây là trận đấu diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng cũng đi kèm với không ít tranh cãi: ”Đây là một trận đấu sẽ đi vào lịch sử. Có đủ mọi cung bậc cảm xúc: bàn thắng, phạt đền, tranh cãi và cuộc lội ngược dòng ở những giây cuối cùng. Thật khó để diễn tả cho những ai không trực tiếp theo dõi trận đấu này. Hãy cảm thông cho những người đã bỏ lỡ cuộc chiến ấy“.

Ở chiều ngược lại, nhật báo Al-Ahram, tờ báo lớn nhất Ai Cập, đưa tin với giọng điệu đầy tự hào: ”Ai Cập chia tay World Cup trong thế ngẩng cao đầu sau thất bại trước nhà vô địch thế giới Argentina“.

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