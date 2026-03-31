Báo Malaysia thúc ép đội nhà: Phải thắng tuyển Việt Nam để xoa dịu nỗi thất vọng

Theo tờ Berita Harian, cuộc so tài trên sân với Việt Nam tối nay (ngày 31/3) trên sân Thiên Trường mang ý nghĩa như một tín hiệu cho sự tái sinh của đội tuyển Malaysia, sau giai đoạn đen tối liên quan đến bê bối làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ - vụ việc đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh bóng đá nước này. Chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam sẽ là liều thuốc tinh thần cần thiết để đội bóng có biệt danh Harimau Malaya lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

"Đội bóng của HLV Peter Cklamovski hiện cần hướng về phía trước, với mục tiêu giành chiến thắng trước Việt Nam nhằm phần nào xoa dịu nỗi thất vọng của người hâm mộ, đồng thời cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA)", tờ Berita Harian nhận định.

Vụ 7 cầu thủ nhập tịch làm giả giấy tờ khiến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải gánh chịu tổng mức phạt vượt quá 2 triệu RM (khoảng 13 tỷ đồng), bao gồm các án phạt từ FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Không dừng lại ở đó, đội tuyển Malaysia còn bị FIFA xử thua 0-3 trong 3 trận giao hữu quốc tế gặp Cape Verde, Singapore và Palestine, kéo theo sự tụt dốc đáng kể trên bảng xếp hạng thế giới.

Báo Malaysia cho rằng chiến thắng trước Việt Nam sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau của người hâm mộ nước này. (Nguồn: Berita Harian)

AFC cũng áp dụng án phạt tương tự khi xử Malaysia thua 0-3 trong hai trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam và Nepal, qua đó chấm dứt hy vọng giành vé dự vòng chung kết tại Ả Rập Xê Út.

Bảy cầu thủ liên quan gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel đều bị FIFA treo giò 12 tháng, kèm án phạt tài chính 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) mỗi người.

Dẫu vậy, tờ báo này cho rằng những biến cố đó đã thuộc về quá khứ, và thầy trò HLV Peter Cklamovski cần hướng về phía trước. Mục tiêu trước mắt là giành chiến thắng trước Việt Nam. Tuy nhiên, Berita Harian cũng thừa nhận đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Malaysia không chỉ thiếu vắng 7 trụ cột từng góp công vào chiến thắng 4-0 trước Việt Nam hồi tháng 6 năm ngoái, mà còn phải đối mặt áp lực lớn khi thi đấu trên sân khách.

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam hiện xếp hạng 103 thế giới, cao hơn Malaysia (135), và bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái sau khi đã chắc suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027 nhờ án phạt của AFC dành cho FAM.

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik còn được tăng cường lực lượng với sự trở lại của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son cùng tân binh Đỗ Hoàng Hên. Theo đánh giá của báo Malaysia, Xuân Son là cái tên đặc biệt đáng gờm khi từng góp công lớn giúp Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, đồng thời giành danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải. Trong khi đó, Hoàng Hên cũng vừa có màn ra mắt ấn tượng trong chiến thắng 3-0 trước Bangladesh ở trận giao hữu gần nhất.

Về phía Malaysia, HLV Cklamovski buộc phải trông cậy vào các cầu thủ giàu kinh nghiệm trên hàng công, khi triệu tập 5 tiền đạo gồm Faisal Halim, Safawi Rasid, Paulo Josue, Ramadhan Saifullah Usman và Luqman Hakim Shamsudin.