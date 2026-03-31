Xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia hôm nay 31/3 trên kênh nào?

Đội tuyển Việt Nam đấu với Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên nền tảng FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt), VTV7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số và video trận Việt Nam vs Malaysia mới nhất.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 19h ngày 31/3 trên sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình.

Malaysia vừa nhận án phạt vì sai phạm trong việc nhập tịch cầu thủ. Quyết định xử phạt từ AFC khiến đội bóng này bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu với Nepal và Việt Nam. Cục diện bảng F ngã ngũ với suất đi tiếp thuộc về đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, trận đấu này không phải không có ý nghĩa và áp lực đối với đội chủ nhà.

Việt Nam vừa đánh bại Bangladesh 3-0 trong trận giao hữu quốc tế hôm 26/3. Đây được xem là màn “chạy đà” quan trọng trước cuộc đối đầu với Malaysia, đồng thời cho thấy những tín hiệu tích cực về phong độ và lực lượng của đội chủ nhà.

So với trận lượt đi (thua 0-4, sau đó đảo ngược thành thắng 3-0 do Malaysia bị phạt), lực lượng của đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi quan trọng. Hàng phòng ngự có nhiều nhân sự hơn với sự trở lại của Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh, cộng thêm nhân tố mới Lê Ngọc Bảo.

Trên hàng công, Đỗ Hoàng Hên có màn thể hiện tích cực dù chưa ghi bàn ở trận gặp Bangladesh. Nguyễn Xuân Son chưa đạt trạng thái tốt nhất nhưng vẫn là nhân tố có thể gây ra nguy hiểm đối với hàng thủ đối phương.

Trong khi đó, đội tuyển Malaysia cũng có sự thay đổi đáng kể. Huấn luyện viên Peter Cklamovski không được sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm thi đấu vì sử dụng hồ sơ giả mạo. Sự góp mặt của nhóm cầu thủ này chính là sự khác biệt lớn nhất giữa 2 đội, giúp Malaysia có bước tiến thần tốc ở lượt đi.

Dù vậy, lực lượng còn lại của đội tuyển Malaysia vẫn rất đáng gờm. Ngoài những gương mặt quen thuộc, HLV Cklamovski đồng thời trao cơ hội cho các nhân tố mới như Muhammad Baharudin và Muhammad Safari.