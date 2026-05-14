Nhiều trụ cột U19 Việt Nam không đi tập huấn Nhật Bản

(VTC News) -

Danh sách tập trung của U19 Việt Nam và thành phần tham dự chuyến tập huấn Nhật Bản có nhiều sự khác biệt. Một loạt cầu thủ trẻ đang có vị trí tại V.League như Lê Văn Hoàn (Đông Á Thanh Hóa), Đinh Quang Kiệt, Trần Gia Bảo (HAGL), Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) không có mặt.

Trong khi đó, thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc (Sông Lam Nghệ An) sẽ tập trung cùng đội tuyển vào ngày 18/5 - sau khi kết thúc các trận đấu tại vòng 22 V.League. Khi đàn anh Cao Văn Bình bị treo giò vì thẻ đỏ, Bảo Ngọc có cơ hội ra sân cho đội bóng xứ Nghệ.

Gia Bảo vắng mặt ở đội U19 Việt Nam.

Nhìn chung, các cầu thủ thường xuyên được thi đấu V.League của U19 Việt Nam đều đến từ những đội bóng đang phải tham gia cuộc đua trụ hạng. Ban đầu, Đông Á Thanh Hóa đã "xuôi lòng" để Lê Văn Hoàn lên đội U19 Việt Nam. Nhưng tấm thẻ đỏ của Bá Tiến khiến Thanh Hóa lại thiếu người. Rất nhiều khả năng Văn Hoàn sẽ đá chính ở trận gặp CLB Công an Hà Nội.

Thất bại của HAGL trước PVF-CAND khiến đội bóng này vẫn phải đi... trụ hạng. Quang Kiệt vốn dĩ là người đá chính ở đội bóng phố núi, còn Gia Bảo liên tục vào sân thay người. Rất khó để họ có thể lên tuyển lúc này.

Tương tự như vậy, Văn Khánh là cầu thủ trẻ nhất mùa này đá V.League. Anh sinh năm 2008 và vẫn là quân bài quan trọng của Hà Tĩnh.

U19 Việt Nam chia tay thủ môn Nguyễn Bá Nhật Ka, đồng thời đón thêm 6 cầu thủ mới vừa hoàn thành nhiệm vụ tại CLB chủ quản.

Dù đội hình có sự xáo trộn nhất định, HLV Yutaka Ikeuchi vẫn đánh giá tích cực về quá trình hòa nhập của các cầu thủ. Chiến lược gia người Nhật Bản cho biết việc bổ sung 6 cầu thủ khiến đội cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ, nhưng nhìn chung các cầu thủ đã nhanh chóng làm quen và phối hợp khá ăn ý với nhau – một tín hiệu tích cực đối với ban huấn luyện.

Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có gần hai tuần tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 14/5 đến 26/5.

HLV Yutaka Ikeuchi cho biết: “Trong chuyến tập huấn này, đội sẽ có một số trận giao hữu. Sau mỗi trận, ban huấn luyện sẽ phân tích từng cầu thủ để cải thiện điểm yếu, đồng thời đánh giá khả năng đáp ứng chiến thuật để có sự điều chỉnh phù hợp.

Thi đấu với đội chủ nhà luôn mang đến áp lực lớn, từ khán giả, sân bãi cho đến nhiều yếu tố khác. Ban huấn luyện đang chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý để các cầu thủ thích nghi tốt trong những trận đấu như vậy”.

Giải U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 1/6 đến 15/6. Ở vòng bảng, U19 Việt Nam nằm tại bảng A cùng Indonesia, Timor Leste và Myanmar.