HLV thứ 16 ở V.League mất việc

(VTC News) -

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xác nhận đề xuất thay đổi nhân sự từ CLB bóng đá Becamex TP.HCM. Theo đó, đội chủ sân Gò Đậu bổ nhiệm ông Hứa Hiền Vinh giữ chức huấn luyện viên trưởng thay ông Ueno Nobuhiro. Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/5 và ông Vinh sẽ dẫn dắt TP.HCM trong cuộc đọ sức với Hải Phòng.

Trong khi đó, ông Ueno Nobuhiro từ huấn luyện viên trưởng sẽ trở thành trợ lý cho đồng nghiệp Hứa Hiền Vinh. Những trận đấu vừa qua, dù ông Ueno Nobuhiro là huấn luyện viên trưởng nhưng người chỉ đạo chuyên môn thực tế là ông Đặng Trần Chỉnh.

HLV Ueno Nobuhiro mất việc ở Bình Dương.

Thành tích của Becamex TP.HCM không đảm bảo khi họ liên tiếp hòa và thua ở các trận đấu quan trọng. Gần nhất, đại diện miền Đông Nam Bộ hòa Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà và thua bạc nhược SHB Đà Nẵng trên sân khách. Kết quả này khiến Bình Dương chỉ còn hơn các vị trí đá play-off của PVF-CAND 4 điểm và vị trí xuống hạng của Đà Nẵng 5 điểm.

Nếu tiếp tục thất bại ở hai vòng đấu tới, nguy cơ xuống hạng với Becamex TP.HCM càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Do đó, đội bóng này quyết tâm tạo ra thay đổi với sự xuất hiện của ông Hứa Hiền Vinh. Trước đây, ông Vinh nổi bật khi dẫn dắt Phố Hiến FC (tiền thân của PVF-CAND). Ông Vinh từng thua trận play-off ở mùa giải 2019 trước Thanh Hóa.

Trở lại với HLV Ueno Nobuhiro, ông là nhà cầm quân thứ 16 mất việc tại V.League trong mùa giải này. Trước đó, rất nhiều chiến lược gia từ ngoại đến nội đều không giữ nổi công việc của mình trước sức ép thành tích rất lớn.

Ông Choi Won Kwon (Thanh Hóa), Gerard Albadalejo (Ninh Bình) hay Makoto Teguramori (Hà Nội FC) lần lượt phải rời nhiệm sở. Chỉ còn ông Alexandre Polking (Công an Hà Nội), Velizar Popov (Thể Công Viettel) còn tiếp tục tại vị.