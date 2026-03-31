Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia: Xuân Son không đá chính?

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận lượt về gặp Malaysia khi đã chắc suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn cần chiến thắng để chứng minh năng lực, cho thấy họ có thể thắng Malaysia mà không cần Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua đối thủ.

Ngoài ra, đây cũng là dịp quan trọng để nhà cầm quân người Hàn Quốc thử nghiệm đội hình tối ưu cho đội tuyển Việt Nam để hướng đến các chiến dịch lớn trong năm nay.

Trong khung thành, nhiều khả năng Nguyễn Filip mới là lựa chọn hàng đầu sau khi dự bị ở trận giao hữu với Bangladesh. Anh cũng là người bắt chính ở trận lượt đi gặp Malaysia. Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên có lẽ chưa phải phương án mà ban huấn luyện nghĩ tới ở thời điểm này.

Nguyễn Xuân Son có thể ngồi dự bị.

Bộ ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có nhiều xáo trộn. HLV Kim Sang-sik có nhiều lựa chọn ở vị trí này, không giống như trận lượt đi khi ông buộc phải thay hết các trung vệ đá chính vì lý do bất khả kháng.

Phạm Xuân Mạnh được tin tưởng cho vị trí trung vệ lệch phải nhờ thể lực và sự linh hoạt. Bùi Hoàng Việt Anh với chiều cao ấn tượng án ngữ nơi trung tâm hàng thủ còn Lê Ngọc Bảo với cái chân trái khéo léo sẽ đá trung vệ lệch trái.

Cao Pendant Quang Vinh vẫn là người tốt nhất ở vị trí hậu vệ trái. Trong khi đó, ở cánh đối diện, Trương Tiến Anh chiếm được niềm tin của HLV Kim Sang-sik và phần nào chứng minh được sự xứng đáng.

Không bất ngờ nếu hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam vẫn được quán xuyến bởi Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải. Họ vẫn là bộ đôi ngôi sao sáng giá nhất ở thời điểm này của bóng đá Việt Nam.

Cả hai đều có sở trường chơi tấn công và ít nhiều đội tuyển sẽ gặp rủi ro từ những pha phản công của Malaysia. HLV Kim Sang-sik nhận ra điều này sau khi thử nghiệm cặp Quang Hải - Hoàng Đức ở trận gặp Bangladesh. Dù vậy, trong một trận đấu mà chiến thắng có ý nghĩa quan trọng, mặt trận tấn công được quan tâm hơn.

Đỗ Hoàng Hên với màn trình diễn thuyết phục trước Bangladesh - dù chưa ghi bàn - có thể xuất phát. Tuy nhiên, dự đoán vai trò của anh trên sân không dễ. HLV Kim Sang-sik sử dụng cầu thủ này ở 4 vị trí khác nhau trong trận đấu cách đây ít ngày.

Hoàng Hên có thể xuất phát ở vị trí tiền đạo nhưng hoạt động rộng không khác gì các tiền vệ (tiền đạo ảo). Trong khi đó, Phạm Tuấn Hải đá tiền đạo cánh trái còn Nguyễn Hai Long đá tiền đạo cánh phải.

Nguyễn Xuân Son nhiều khả năng là phương án dự bị. Cân nặng chỉ là một phần vấn đề của cầu thủ này. HLV Kim Sang-sik vẫn có thói quen giữ một cầu thủ nguy hiểm để sử dụng trong hiệp hai. Trong bối cảnh Xuân Son vẫn chưa ở trạng thái tốt nhất, anh sẽ phù hợp trong vai trò này.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia diễn ra lúc 19h ngày 31/3 trên sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình.

Đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Nguyễn Filip;

Hậu vệ: Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Ngọc Bảo;

Tiền vệ: Trương Tiến Anh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức;

Tiền đạo: Nguyễn Hai Long, Đỗ Hoàng Hên, Phạm Tuấn Hải.