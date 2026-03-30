Malaysia mất 7 cầu thủ nhập tịch, HLV Kim Sang-sik muốn tuyển Việt Nam thắng 2-0

(VTC News) -

"Đội tuyển Malaysia không còn 7 cầu thủ nhập tịch thì chúng tôi cũng vắng Đình Bắc. Đội nào cũng có khó khăn và thuận lợi cả thôi", huấn luyện viên Kim Sang-sik trả lời trong buổi họp báo sáng 30/3 tại Ninh Bình.

Việc sử dụng cầu thủ không hợp lệ không chỉ khiến đội tuyển Malaysia không chỉ bị xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 mà còn tổn thất lực lượng. Nhóm cầu thủ nhập tịch bằng hồ sơ giả mạo - gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado - bị cấm thi đấu, không được công nhận tư cách khoác áo đội tuyển Malaysia và đương nhiên không thể góp mặt trong trận lượt về gặp Việt Nam ngày 31/3.

HLV Kim Sang-sik nuối tiếc khi không có sự phục vụ của Đình Bắc.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik tự tin: "Dù đã giành vé dự Asian Cup 2027 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ quyết tâm giành chiến thắng. Đây vừa là một trận đấu quan trọng, vừa giúp đội bóng có những sự chuẩn bị cho kế hoạch tương lai. Bản thân tôi kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ thắng Malaysia 2-0.

Kết quả thua 0-4 thực sự khiến tất cả đều rất buồn. Tuy nhien, phán quyết vừa rồi (tuyển Malaysia bị xử thua 0-3) đang tiếp thêm động lực để tuyển Việt Nam quyết tâm ở lượt về. Đội bóng nào cũng muốn giành chiến thắng khi ra sân".

Cùng tham gia buổi họp báo trước trận đấu với HLV Kim Sang-sik là Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ sinh năm 1999 bày tỏ niềm hạnh phúc khi được trở lại đội tuyển quốc gia sau hơn 3 năm. Anh thừa nhận mình có phần hồi hộp nhưng hạnh phúc khi được trao cơ hội vào sân. Đội tuyển Việt Nam quyết têm giành 3 điểm dù trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục bởi đây là tinh thần cống hiến vì màu cờ sắc áo.

Cầu thủ của CLB Công an Hà Nội vững tin: "Khi ở nhà xem trận lượt đi, tuyển Việt Nam thua đậm, tôi cảm thấy rất tiếc. Nhưng trong bóng đá thì có lúc thắng lúc thua. Hi vọng đến trận lượt về này, cổ động viên Việt Nam sẽ đến sân thật đông để tiếp thêm sức mạnh cho cả đội.

Về kinh nghiệm đối đầu với các cầu thủ Malaysia, thực ra cũng không có quá nhiều khi câu lạc bộ Công an Hà Nội từng thua trận trước Selangor ở cúp C1 Đông Nam Á. Còn với cấp độ đội tuyển, khi vào sân, chúng tôi cứ cố gắng thi đấu hết mình và tôn trọng chiến thuật của huấn luyện viên. Cả đội cùng nhau làm việc và hướng tới chiến thắng".