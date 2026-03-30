Cập nhật lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 mới nhất

Vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc sau lượt trận thứ 6 diễn ra ngày mai 31/3. Đội tuyển Việt Nam đấu với Malaysia trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Trận đấu được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Đội tuyển Việt Nam chắc chắn giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 từ trước lượt trận này.

Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 ngày 31/3

16h: Pakistan vs Myanmar.

17h30: Đài Loan (Trung Quốc) vs Sri Lanka.

17h30: Maldives vs Timor-Leste.

19h: Nepal vs Lào.

19h: Singapore vs Bangladesh.

19h: Việt Nam vs Malaysia.

19h30: Bhutan vs Brunei.

19h30: Ấn Độ vs Hong Kong (Trung Quốc).

19h30: Thái Lan vs Turkmenistan.

21h: Lebanon vs Yemen.

21h: Tajikistan vs Philippines.

22h30: Syria vs Afghanistan.

Đội tuyển Việt Nam đấu với Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Thể thức vòng loại Asian Cup 2027

Mỗi bảng đấu có 4 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt. Chỉ 6 đội đầu bảng giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Việc phân hạng ở các bảng đấu dựa vào số điểm giành được của các đội bóng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, chỉ tiêu được xét đến là thành tích đối đầu trực tiếp (số điểm, hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng tính trong các trận đấu giữa những đội bằng điểm với nhau).

Nếu áp dụng chỉ số thành tích đối đầu vẫn chưa phân hạng được, ban tổ chức sẽ so sánh đến hiệu số bàn thắng - bàn thua chung cuộc (tính tất cả các trận đấu).

Tính đến hết lượt trận thứ 5 tại bảng F, Malaysia đứng đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua đội bóng này 2 trận vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ (7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA phát hiện sử dụng hồ sơ giả), trong đó có 1 trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Malaysia bị trừ 6 điểm (từ 15 còn 9). Đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 3 điểm do trận thua 0-4 trước Malaysia ở lượt đi chuyển thành thắng 3-0, từ 12 điểm lên 15 điểm. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 trong khi Malaysia bị loại.

Danh sách đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên (HAGL); Đặng Văn Lâm (Ninh Bình); Nguyễn Filip (CAHN).

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu (CAHN); Bùi Hoàng Việt Anh (CAHN); Cao Pendant Quang Vinh (CAHN); Trần Đình Trọng (CAHN); Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội); Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội); Trương Tiến Anh (Ninh Bình); Lê Ngọc Bảo (Ninh Bình); Nguyễn Văn Vĩ (am Định); Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải (CAHN); Lê Phạm Thành Long (CAHN); Nguyễn Hai Long (Hà Nội); Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội); Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình); Khuất Văn Khang (Thể Công - Viettel).

Tiền đạo: Phạm Tuấn Hải (Hà Nội); Phạm Gia Hưng (Ninh Bình); Nguyễn Xuân Son (Nam Định); Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP.HCM).