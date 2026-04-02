Bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu xăng dầu trong tình hình mới

Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ như Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; Vụ Dầu khí và Than, Cục Xuất nhập khẩu phối hợp với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới, dự báo tình hình, diễn biến cung cầu và giá cả xăng dầu thế giới, cập nhật kịch bản ứng phó hiệu quả và phương án xử lý tổng thể, đảm bản nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ nhằm đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu duy trì hoạt tăng khai thác dầu thô trong nước; chỉ đạo hai Nhà máy lọc dầu duy trì công suất tối đa an toàn; đưa các nhà máy Ethanol, Condensate vào sản xuất.

Bộ Công Thương yêu cầu DN, cửa hàng bán lẻ xăng dầu bố trí đầy đủ nhân lực để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.

Tiếp tục chỉ đạo thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch tạo nguồn, nhập khẩu, dự trữ; duy trì nghiêm dự trữ lưu thông bắt buộc, bảo đảm cung cấp đầy đủ cho hệ thống phân phối.

Điều tiết nguồn cung giữa các vùng, khu vực, không để xảy ra thiếu hụt cục bộ, không để gián đoạn hệ thống phân phối; phối hợp xử lý các tình huống gián đoạn nguồn cung (nếu có). Sớm xây dựng chiến lược quốc gia về cung ứng, dự trữ nguyên liệu, nhiên liệu trong dài hạn.

Các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục phát động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, nhằm khuyến khích tiết kiệm trong tiêu dùng để bảo đảm ổn định nguồn cung. Thực hiện các giải pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả để khuyến khích người dân và DN sử dụng tiết kiệm xăng dầu, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện, các loại nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng khoáng và góp phần chuyển đổi xanh.

Đặc biệt, tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu trên phạm vi cả nước, Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với hệ thống phân phối xăng dầu như: găm hàng, đầu cơ, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, bán không đúng giá quy định, vi phạm về chất lượng, đo lường và các hành vi gian lận thương mại khác.

Kế hoạch của Bộ Công Thương cũng giao nhiệm vụ cho Chủ tịch, Tổng Giám đốc: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, vận hành an toàn, ổn định, liên tục các nhà máy lọc dầu, khí.

Tối ưu hóa vận hành trong điều kiện kỹ thuật cho phép, nhằm góp phần tăng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước khi thị trường thế giới biến động; chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, dự trữ và cung ứng xăng dầu phù hợp với nhu cầu thị trường, có phương án dự phòng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; chủ động đa dạng hóa nguồn cung ứng nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo DN, cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống có kế hoạch, phương án kinh doanh, bán lẻ xăng dầu khoa học, hợp lý, bố trí đầy đủ nhân lực để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục, bảo đảm đủ nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước.

Tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trọng công tác điều hành thị trường xăng dầu; kịp thời báo cáo tình hình sản xuất, tạo nguồn, dự trữ, nhập khẩu và phân phối xăng dầu cho các cấp có thẩm quyền chỉ đạo điều hành khi cần thiết.

Cùng với đó, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp Bộ Tài chính đẩy nhanh rà soát, bổ sung dự trữ xăng dầu quốc gia; xây dựng phương án sử dụng dự trữ xăng dầu trong tình huống khẩn cấp.