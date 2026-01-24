Nhu cầu tăng cao, thị trường xăng dầu năm 2026 có biến động?

(VTC News) -

Tổng nguồn xăng dầu cho tiêu thụ thị trường nội địa năm 2025 ước đạt khoảng 28,6 triệu m³/tấn, tăng 2,14% so với năm 2024. Sản lượng tiêu thụ ước khoảng 26,4 triệu m³/tấn, bình quân 2,2 triệu m³/tấn/tháng. Lượng tồn kho duy trì khoảng 1,7 triệu m³/tấn, bảo đảm yêu cầu dự trữ lưu thông theo quy định.

Bước sang 2026, thị trường dầu mỏ toàn cầu đối mặt nhiều ẩn số khi địa chính trị leo thang. Trước thực tế này, nhiều chuyên gia đặt câu hỏi, liệu có thiếu xăng dầu và gây đột biến giá dầu?

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho rằng, trên phương diện cung - cầu thực tế, các biến động tại Venezuela trong ngắn hạn chưa đủ sức nặng để làm thay đổi cán cân dầu thô toàn cầu. Bởi hiện nay, quốc gia này xuất khẩu khoảng 1-1,2 triệu thùng/ngày, chiếm khoảng 1% sản lượng cung toàn thế giới.

Năm 2026, thị trường dầu mỏ toàn cầu đối mặt nhiều ẩn số khi địa chính trị leo thang.

Thêm vào đó, theo đánh giá mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường năm 2026 dự báo thặng dư tới 4 triệu thùng/ngày. Do đó, ngay cả khi hoạt động xuất khẩu của Venezuela bị gián đoạn cục bộ, thì sự thiếu hụt 1% này hoàn toàn bị lấn át bằng bức tranh dư cung tổng thể.

Theo ông Dũng, diễn biến giá dầu Brent và WTI trong tháng 12 vừa qua là minh chứng rõ nhất. Dù xuất hiện các thông tin về việc kiểm soát tàu chở dầu quanh vùng biển Venezuela, nhưng giá dầu không hề bật tăng. Ngược lại, áp lực từ báo cáo dư cung của IEA đã kéo giá dầu Brent có thời điểm lùi về 58,9 USD/thùng và WTI xuống 55,3 USD/thùng - chạm vùng đáy của 5 năm.

Năm 2025, thị trường dầu thô thế giới đã hình thành một xu hướng giảm rõ nét kể từ sau tháng 4 - là thời điểm Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và một số thành viên ngoài khối gồm Nga (OPEC+) bắt đầu triển khai chiến lược tăng sản lượng. Theo dữ liệu của MXV, giá dầu Brent đã giảm từ vùng 75,9 USD xuống quanh 60,9 USD/thùng vào cuối năm, tương ứng mức giảm gần 20%.

Diễn biến này cũng được phản ánh tương đối đầy đủ trong điều hành giá xăng dầu trong nước. Thông qua 53 kỳ điều hành trong năm 2025, giá xăng RON 95 và dầu diesel giảm khoảng 8-8,8%. MXV nhận định, mức giảm này thấp hơn so với dầu thô do trong cơ cấu giá bán lẻ vẫn tồn tại các yếu tố thuế, phí cố định, nhưng về xu hướng là hoàn toàn đồng pha với thị trường thế giới. Điều đó cho thấy cơ chế điều hành hiện nay đang bám sát diễn biến quốc tế, đồng thời vẫn đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

Liên quan đến tình hình Venezuela, MXV cho rằng, tác động chủ yếu mang tính tâm lý trong ngắn hạn. Thực tế, thị trường dầu thế giới bước sang năm 2026 trong trạng thái thặng dư tương đối và đã thích nghi tốt hơn với các rủi ro địa chính trị cục bộ.

Năm 2026, phân giao tối thiểu gần 31,8 triệu m³/tấn xăng dầu

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho rằng, thị trường xăng dầu trong nước năm 2026 tiếp tục có nhiều biến động, khó dự báo, do tác động của căng thẳng địa chính trị kéo dài từ Trung Đông đến xung đột Nga – Ukraine.

Ông Linh cho biết, trước diễn biến khó lường của thị trường xăng dầu thế giới và nhu cầu trong nước dự báo tiếp tục tăng, mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2026 là trong mọi tình huống không để thiếu nguồn cung, không để đứt gãy, kể cả cục bộ. Đồng thời điều hành giá phải bám sát thị trường thế giới, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Cục trưởng Trần Hữu Linh cho biết, Bộ Công Thương đã phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu gần 31,8 triệu m³/tấn, bình quân 2,65 triệu m³/tấn/tháng, nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên theo Nghị quyết của Quốc hội.

Vì vậy, Bộ Công Thương đã phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu gần 31,8 triệu m³/tấn, bình quân 2,65 triệu m³/tấn/tháng, nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên theo Nghị quyết của Quốc hội.

Để đạt được kết quả này, Bộ Công Thương đặt mục tiêu sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện tổng nguồn của các thương nhân đầu mối; đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, triển khai Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học từ ngày 1/6/2026, tăng cường chuyển đổi số, nâng cấp Hệ thống quản lý xăng dầu quốc gia.

“Đối với các doanh nghiệp, 2 nhà máy sản xuất xăng dầu (Nghi Sơn và Bình Sơn) phải đảm bảo lượng cung ứng xăng ra thị trường đầy đủ. Đối với thương nhân đầu mối, phân phối, đại lý, cửa hàng bán lẻ… cần vận hành làm sao để đảm bảo nguồn xăng dầu cho thị trường nội địa. Đặc biệt, từ 1/6/2026 sẽ phối trộn cung ứng xăng E10 ra thị trường, nên phải làm sao đảm bảo nguồn cung đưa ra thị trường”, Cục trưởng Trần Hữu Linh nhấn mạnh.

Vì vậy, ông Linh nhấn mạnh yêu cầu các doanh nghiệp phải chủ động phối trộn và bảo đảm nguồn cung xăng E10. Bộ Công Thương sẽ triển khai kiểm tra ngay từ tháng 3/2026 để kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ thiếu hụt.

Cùng với đó, nghị định mới về quản lý kinh doanh xăng dầu đang được xây dựng, dự kiến ban hành để thay thế các nghị định hiện hành, gắn chặt với chính sách phát triển nhiên liệu sinh học và yêu cầu minh bạch trong quản lý thị trường.

Theo ông Linh, nghị định mới sẽ tăng quyền chủ động cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, trong khi cơ quan quản lý nhà nước tập trung vào công tác kiểm tra, hậu kiểm. Bộ Công Thương sẽ công bố rõ danh sách các thương nhân thực hiện kê khai giá, đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính trong quản lý Quỹ Bình ổn xăng dầu.