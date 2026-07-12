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Bão Bavi càn quét Đông Á, Trung Quốc sơ tán 1,7 triệu dân Cả nghìn chuyến bay bị hủy, hơn 1,7 triệu người tại Trung Quốc được sơ tán khẩn khi bão Bavi áp sát, dù bão đã suy yếu nhưng vẫn là mối đe dọa lớn.

6 người thương vong trong vụ xả súng gần lễ hội đường phố ở Toronto, Canada Ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra ngày 11/7 (giờ địa phương) gần một lễ hội đường phố ở thành phố Toronto, Canada.

Trái tim xuyên Việt hồi sinh bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối Hành trình vận chuyển trái tim hiến từ Hà Nội vào TP.HCM đã mang đến cơ hội sống cho người bệnh 29 tuổi suy tim giai đoạn cuối sau ca ghép thành công.

Nhà mặt phố Hà Nội rao nhiều tháng vẫn không có khách thuê mua Hàng loạt căn nhà mặt phố tại Hà Nội đóng cửa, treo biển cho thuê hoặc sang nhượng suốt nhiều tháng do kinh doanh khó khăn, doanh thu sụt giảm.

Toàn cảnh 53km Vành đai 3,5 Hà Nội với loạt dự án nghìn tỷ đang thành hình Vành đai 3,5 Hà Nội dài khoảng 53km đang dần thành hình với loạt dự án cầu, nút giao trọng điểm, kỳ vọng tăng kết nối và giảm áp lực giao thông.

Khởi tố chủ đường dây sản xuất 16.000 sản phẩm giả thương hiệu thời trang Owen Công an Sơn La khởi tố người đàn ông ở Tuyên Quang bị cáo buộc sản xuất, phân phối quần áo giả cho hơn 20 cửa hàng tại nhiều tỉnh, thu lời bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất: Lionel Messi độc chiếm ngôi đầu bảng với 8 bàn thắng, theo sau là Kylian Mbappe và Erling Haaland.

Xác định 2 trận đấu tại bán kết World Cup 2026, danh sách 4 đội đi tiếp mới nhất Cập nhật đầy đủ danh sách 4 đội tuyển vượt qua vòng tứ kết World Cup 2026 và thứ tự cặp đấu loại trực tiếp của vòng bán kết.

Lịch thi đấu FIFA World Cup 2026 mới nhất Cập nhật đầy đủ lịch thi đấu bóng đá World Cup 2026 mới nhất: Chi tiết ngày giờ, kết quả 104 trận đấu của 48 đội tuyển diễn ra tại Mỹ, Mexico, Canada.

Vì sao Messi đeo băng đen ở trận Argentina thắng Thụy Sỹ 3-1? Lionel Messi và đồng đội đeo băng tay đen trong trận đấu giữa Argentina và Thụy Sỹ tại vòng tứ kết World Cup 2026.

Đội tuyển Anh thắng Na Uy vẫn bị chê đá kém, Bellingham nói HLV 'chẳng biết gì' Jude Bellingham phản bác lời chê bai của huấn luyện viên Thomas Tuchel sau trận Anh thắng Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026.

Phim có Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc 'cháy vé' ngày đầu ra rạp Phiên bản điện ảnh của "Running Man Vietnam 2026" tiếp tục ghi nhận thành tích tốt trên đường đua doanh thu phòng vé.

Não bộ bị ‘bào mòn’ bởi thói quen thức khuya lướt điện thoại Nhiều người trẻ kéo dài thời gian thức khuya để tận hưởng chút riêng tư sau một ngày bận rộn, nhưng thói quen này đang âm thầm bào mòn não bộ và sức khỏe.

Tổng thống Trump đáp trả lời đe dọa ám sát Một nghìn tên lửa “được nạp và nhắm vào Iran, và hàng nghìn tên lửa khác sẽ được phóng ngay lập tức nếu Chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa của họ”, ông Trump viết.