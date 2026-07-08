Báo Argentina: 'Trọng tài làm việc xuất sắc'

(VTC News) -

Trong bài viết tổng hợp trận đấu giữa Argentina và Ai Cập, tờ Ole (Argentina) bình luận: “Trước trận đấu, đã có rất nhiều ý kiến ​​trái chiều về đội ngũ trọng tài người Pháp. Nhưng cách làm việc của họ trong những thời khắc quyết định của trận đấu lại vô cùng xuất sắc, cả từ trọng tài chính Francois Letexier lẫn tổ trọng tài đã điều hành hệ thống VAR”.

Trọng tài Francois Lexetier (áo xanh).

Trận đấu giữa Argentina và Ai Cập chứng kiến những tranh cãi từ quyết định của ông Francois Letexier. Vị vua áo đen này khước từ một bàn thắng của Mostafa Zico ở phút 59. Phút 90+2, Argentina tổ chức phản công nhanh và Enzo ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2.

Ngay trước khi tình huống diễn ra, Salah và Alvarez va chạm trong vòng cấm của Argentina, nhiều người tin rằng cầu thủ Ai Cập đã bị phạm lỗi. Bàn thắng không nên được công nhận cho Argentina mà phải có quả phạt đền cho đại diện châu Phi.

Theo trang tin thể thao hàng đầu Argentina, rất nhiều nghi ngờ đã xuất hiện khi tổ trọng tài gồm nhiều thành viên quốc tịch Pháp được phân công điều hành trận đấu của Argentina. Lý do là bởi đội bóng Nam Mỹ từng đánh bại Pháp ở trận chung kết World Cup 2022.

Trái ngược với nhận định của phía Argentina, đội tuyển Ai Cập chỉ trích trọng tài. Huấn luyện viên Hossam Hassan nổi giận trong phòng họp báo, liên tục nói về sự thiên vị của trọng tài và ban tổ chức với Argentina và Messi. Phản ứng của đội tuyển Ai Cập không khó hiểu bởi họ vừa trải qua thất bại khó nuốt trôi khi đã dẫn trước tới 2 bàn.

Thực tế, trọng tài Letexier đưa ra quyết định chính xác khi không công nhận bàn thắng ở phút 59 của đội tuyển ai Cập. Trong pha bóng Salah va chạm với Julian Alvarez, động tác tranh chấp của tuyển thủ Argentina cần phải được cân nhắc kĩ hơn. Các thành viên của Ai Cập cho rằng trận đấu với Argentina đã bị dàn xếp. Họ xứng đáng có thêm bàn thắng và thêm một quả phạt đền.

Trận đấu giữa Argentina và Ai Cập được điều hành bởi trọng tài chính Francois Letexier (Pháp). Hai trọng tài biên gồm các ông Cyril Mugnier (Pháp) và Mehdi Rahmouni (Pháp).

Trọng tài bàn là ông Espen Eskas (Đan Mạch) và Isaak Bashevkin (Đan Mạch). Phòng VAR được điều hành bởi ông Jerome Brisard (Pháp). Trợ lý AVAR gọi tên ông Willy Delajod (Pháp) và SVAR là Bram Van Driessche (Bỉ).