Báo Anh bóc mẽ 'mánh khóe bẩn thỉu' của thủ môn Argentina

(VTC News) -

Emiliano Martinez trở thành tâm điểm công kích của truyền thông Anh trước trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina. Tờ The Sun liệt kê 10 chiêu trò mà thủ môn của Aston Villa thường sử dụng để gây áp lực tâm lý lên đối thủ. Tuyển Anh đặc biệt phải đề phòng nếu trận đấu được định đoạt bằng loạt sút luân lưu.

Cuộc đối đầu giữa Anh và Argentina vốn nóng lên bởi những câu chuyện lịch sử giữa hai quốc gia, cũng như các màn so tài nhiều duyên nợ trong quá khứ. Trước giờ bóng lăn, nhiều tờ báo Anh tập trung phân tích và chỉ trích các ngôi sao Argentina, trong đó Martinez là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

The Sun đăng bài viết với tiêu đề: “10 mánh khóe bẩn thỉu của Martinez mà tuyển Anh phải vượt qua”. Tờ báo chỉ ra hàng loạt thói quen gây tranh cãi mà thủ môn Argentina thường thể hiện ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Thủ môn Emiliano Martinez. (Ảnh: Reuters)

Theo tờ báo của Anh, Harry Kane và đồng đội có thể phần nào bớt lo lắng khi thực hiện phạt đền. Martinez không còn được phép tiến đến gần cầu thủ đối phương trước khi họ sút 11 m như từng làm tại World Cup 2022, do Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB) đã ban hành quy định ngăn thủ môn gây mất tập trung theo cách này.

The Sun cho rằng Martinez thường xuyên “nói xấu, khiêu khích đối thủ; chậm trễ đưa bóng cho đối thủ đá phạt đền; ném bóng đi xa đánh lạc hướng đối phương; nói lời vô căn cứ với trọng tài; giao tiếp bằng mắt; giả vờ bắt bóng không tốt; giả vờ làm người...câm”.

Không chỉ gây áp lực trong các loạt luân lưu, Martinez còn được cho là chủ động tạo ra cảm giác tự tin giả tạo cho tiền đạo đối phương. Thủ môn Argentina có thể cố tình xử lý thiếu chắc chắn ở một số tình huống nhằm khiến đối thủ đánh giá sai khả năng ghi bàn.

Cây viết Tony Robertson phân tích: “Theo các huấn luyện viên, Eiliano Martinez đôi khi sẽ tạo ra một cái bẫy để hạ gục đối thủ mà anh cảm thấy thiếu tự tin. Anh ta gieo cho đối thủ những hy vọng hão huyền.

Martinez thường làm vậy bằng cách cố tình bỏ qua những pha bắt bóng dễ dàng hoặc để đối phương có những pha chạm bóng, khiến cho họ phải vội vàng dứt điểm vì bực bội. Thế rồi, các cầu thủ kia nghĩ rằng mình thực sự có nhiều cơ hội ghi bàn hơn thực tế”.

Martinez là một trong những thủ môn giàu cá tính và gây tranh cãi nhất của bóng đá Argentina. Bên cạnh những hành động khiêu khích đối thủ, anh nhiều lần chứng minh năng lực trong các thời điểm quyết định.

Ở trận chung kết World Cup 2022, cựu thủ môn Arsenal cản phá cú dứt điểm của Randal Kolo Muani vào phút 120, giúp Argentina tránh khỏi thất bại ngay trước khi hiệp phụ kết thúc. Martinez sau đó tiếp tục cản phá trong loạt luân lưu, góp công lớn giúp Argentina đánh bại Pháp và giành chức vô địch tại Qatar.