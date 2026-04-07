Bánh kẹo Bibica được bán cho doanh nghiệp Indonesia với 2.600 tỷ đồng

Trong báo cáo về tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn TP.HCM quý 1/2026, Sở Tài chính cho biết quý đầu năm, thu hút vốn FDI ghi nhận con số ấn tượng, với gần 2,9 tỷ USD, tăng đến gần 220% so với quý cùng kỳ.

Trong 10 dự án FDI nổi bật của quý 1, đáng chú ý có thương vụ Momogi Group có trụ sở tại Singapore - doanh nghiệp thuộc Tập đoàn hàng tiêu dùng Indonesia, chi 64,3 triệu USD để mua cổ phần Bibica từ PAN Group.

Bên cạnh mua toàn bộ Bibica, Momogi Group cũng tăng vốn đăng ký thêm 55,4 triệu USD với ngành nghề hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ tại TP.HCM.

Như vậy, Bibica đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cho doanh nghiệp ngoại.

Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn PAN đã công bố thông tin về chuyển nhượng cổ phần tại Bibica, thông qua bán toàn bộ phần vốn góp của PAN tại Công ty TNHH Bibica Capital cho Công ty TNHH Momogi Group Việt Nam - thành viên của Momogi Group.

Giá trị chuyển nhượng của thương vụ này là hơn 1.748 tỷ đồng, dự kiến hoàn tất trong tháng 3/2026.

Song song với chuyển nhượng cổ phần, HĐQT PAN cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng các tài sản mà Tập đoàn đã nhận chuyển nhượng từ Bibica trước đó.

Các tài sản này bao gồm phần vốn góp tại Công ty TNHH Bibica Biên Hòa, gắn với quỹ đất khu công nghiệp tại Biên Hòa (Đồng Nai) và quyền sử dụng đất tại đường Đống Đa, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tổng giá trị chuyển nhượng của các tài sản được xác định không thấp hơn 220 tỷ đồng.

Cùng với đó là khoản cổ tức 660 tỷ đồng. Tổng giá trị thương vụ Bibica chuyển nhượng cho Momogi Group khoảng 2.630 tỷ đồng.

Trước giao dịch, Bibica Capital nắm giữ 99,13% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bibica. Như vậy, Bibica đã hoàn toàn về tay Momogi Group.

Thị trường bánh kẹo Việt Nam đang có nhiều nhà đầu tư nước ngoài chi phối.

Bibica là một trong những nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam, sở hữu mạng lưới phân phối hơn 100.000 điểm bán cùng 3 nhà máy sản xuất tại Long An (Tây Ninh hiện nay), Đồng Nai và Hà Nội. Mỗi năm công ty có thể cung cấp cho thị trường hơn 20.000 tấn bánh kẹo.

Sản phẩm bánh kẹo của thương hiệu này đã xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Bibica cũng là một trong những doanh nghiệp niêm yết “đời đầu” trên sàn TP.HCM. Trước khi thương vụ hoàn tất, Bibica đã hủy tư cách đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán, hủy niêm yết cổ phiếu BBC trên sàn chứng khoán TP.HCM.

Năm 2007, Bibica ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc). Lotte hỗ trợ doanh nghiệp Việt trong đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm, bán hàng và tiếp thị, góp phần mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Tuy nhiên, quá trình hợp tác phát sinh mâu thuẫn. Lotte liên tục nâng tỷ lệ sở hữu và bộc lộ ý định đổi tên Bibica thành Lotte - Bibica, khi yêu cầu Bibica sản xuất sản phẩm mang thương hiệu này.

Lo ngại thương hiệu bị thâu tóm, lãnh đạo công ty đã tìm kiếm đối trọng chiến lược, nhằm cân bằng quyền lực trong cơ cấu cổ đông.

PAN Group vào cuộc từ 2015, và đến 2022 nâng tỷ lệ nắm giữ lên 98,3%, đưa Bibica trở thành công ty con trong hệ sinh thái của mình.

Theo Sở Tài chính TP.HCM, 10 dự án FDI lớn nhất trong 3 tháng đầu năm 2026 đứng đầu là nhóm đầu tư Indonesia chi 1,72 tỷ USD góp vốn vào Công ty CP Đầu tư và Tài chính VLD, chiếm hơn một nửa tổng vốn FD toàn thành phố trong quý 1. Tiếp theo là TikTok Shop (Singapore) rót 125 triệu USD vào lĩnh vực thông tin truyền thông. Đây là dự án cấp mới có vốn FDI lớn nhất. Một dự án cấp mới có vốn đầu tư là 81 triệu USD, với ngành nghề công nghệ chế biến, chế tạo là nhà máy Techtronic tools Việt Nam của nhà đầu tư Singapore. Các dự án tiếp theo có vốn đăng ký 20-80 triệu USD đến từ các nhà đầu tư Hà Lan, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, đầu tư vào nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ, tài chính, công nghiệp...