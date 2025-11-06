Hãng bánh kẹo lâu đời nhất Việt Nam bị bán, cổ phiếu sắp rời sàn chứng khoán

(VTC News) -

Tập đoàn hàng tiêu dùng Sari Murni Abadi (SMA) của Indonesia – chủ sở hữu thương hiệu snack Momogi, cho biết đã hoàn tất việc mua lại Công ty cổ phần Bibica.

SMA kỳ vọng thương vụ sáp nhập này sẽ giúp mở rộng danh mục sản phẩm từ snack sang bánh quy, bánh ngọt và các dòng bánh kẹo khác, đồng thời tăng cường năng lực phân phối, đổi mới sản phẩm và thúc đẩy xuất khẩu.

Giá trị của thương vụ này chưa được các bên liên quan tiết lộ.

Bibica từng trải qua cuộc "nội chiến" dai dẳng suốt 10 năm trước khi về với PAN Group và tiếp tục về tay doanh nghiệp ngoại.

Bibica là một trong những nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam, sở hữu mạng lưới phân phối hơn 100.000 điểm bán cùng 3 nhà máy sản xuất tại Long An (Tây Ninh hiện nay), Đồng Nai và Hà Nội. Mỗi năm công ty có thể cung cấp cho thị trường hơn 20.000 tấn bánh kẹo.

Sản phẩm bánh kẹo của thương hiệu này đã xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Công ty CP Bibica (BBC) thuộc hệ sinh thái Công ty CP Tập đoàn PAN (PAN Group), với tỷ lệ sở hữu 98,3%, tương đương 18,4 triệu cổ phiếu BBC nắm giữ.

Ngày 3/11, PAN Group cũng thông qua quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Bibica Capital, vốn điều lệ gần 1.650 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ dịch vụ tài chính và tư vấn quản lý, đặt trụ sở tại TP.HCM.

Công ty này nhận góp vốn bằng toàn bộ hơn 18,4 triệu cổ phiếu BBC mà PAN đang nắm giữ, tương ứng giá trị hơn 1.640 tỷ đồng theo thị giá bình quân 30 phiên liền kề trước ngày 30/10 (từ 19/9 đến 30/10) là 89.237 đồng/cổ phiếu.

Theo PAN Group, việc góp vốn sẽ được thực hiện trong 90 ngày kể từ ngày Bibica Capital được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ông Đinh Tiến Hoàng, Tổng Giám đốc Bibica, là người đại diện 100% phần vốn góp và là người đại diện theo pháp luật tại Bibica Capital.

Trước đó, Bibica đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, thông qua việc xóa đăng ký kinh doanh một số ngành nghề; hủy tư cách đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán. Đồng thời điều chỉnh tỷ lệ phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 bằng 20% tiền mặt cho cổ đông.

Như vậy, cổ phiếu BBC sẽ tiến tới hủy niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM sau gần 24 năm lên sàn.

Việc hủy niêm yết xuất phát từ PAN Group hiện nắm giữ tới 98,3% vốn Bibica, tương đương hơn 18,4 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu gần như tuyệt đối này khiến Bibica không còn đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu để duy trì tư cách công ty đại chúng. Cụ thể là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do ít nhất 100 nhà đầu tư nhỏ nắm giữ, theo Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2024.

Bibica là một trong những doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán từ đầu những năm 2000.

Từ cuối tháng 6 đến nay, thị giá cổ phiếu BBC đã tăng hơn 50%, dù tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của doanh nghiệp này ở mức rất thấp. Thanh khoản nhiều năm qua khá hạn chế, với bình quân 10 phiên gần nhất chỉ đạt hơn 2.200 cổ phiếu/phiên.

Trước đó, Bibica từng trải qua một cuộc “nội chiến” thâu tóm gây chú ý giữa Công ty Bánh kẹo Lotte (thuộc Tập đoàn Lotte, Hàn Quốc) và nhóm cổ đông nội bộ cùng Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

Tiền thân của Bibica là Công ty cổ phần Bánh kẹo Biên Hòa, được thành lập năm 1993 trên cơ sở cổ phần hóa ba phân xưởng: bánh, kẹo và mạch nha. Năm 2001, doanh nghiệp chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Đến năm 2007, công ty tiến hành cổ phần hóa lần nữa và đổi tên thành Công ty cổ phần Bibica (BBC).

Bibica là một trong những doanh nghiệp niêm yết “đời đầu” trên sàn TP.HCM, hiện có vốn điều lệ khoảng 187 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng là đơn vị đầu tiên trong ngành bánh kẹo Việt Nam được cấp chứng nhận ISO 9001 của Tổ chức BVQI (Anh Quốc).

Cùng năm 2007, Bibica ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc), theo đó Lotte hỗ trợ doanh nghiệp Việt trong đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm, bán hàng và tiếp thị, góp phần mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Năm 2008, công ty chuyển 30% cổ phần cho Công ty bánh kẹo Lotte thuộc Tập đoàn Lotte.

Tuy nhiên, quá trình hợp tác dần phát sinh mâu thuẫn. Lotte liên tục nâng tỷ lệ sở hữu và bộc lộ ý định đổi tên Bibica thành Lotte-Bibica, khi yêu cầu Bibica sản xuất sản phẩm mang thương hiệu này.

Giai đoạn 2012–2013 là giai đoạn căng thẳng trong nội bộ của Bibica khi liên tục xảy ra xung đột. Các hoạt động đầu tư và vận hành tại Bibica gần như đình trệ suốt 2 năm này.

Tổng giám đốc Bibica Trương Phú Chiến lo ngại thương hiệu bị thâu tóm đã tìm kiếm đối trọng chiến lược, nhằm cân bằng quyền lực trong cơ cấu cổ đông.

PAN Group vào cuộc từ 2015 với tỷ lệ sở hữu 35%, đến 2017 nâng tỷ lệ sở hữu lên 50,07%, trở thành cổ đông nắm quyền chi phối.

Giai đoạn đầu năm 2021, Lotte đã bán hết cổ phần của mình tại Bibica, chính thức rút khỏi công ty bánh kẹo này sau 13 năm đầu tư.

Năm 2022, PAN thực hiện chào mua công khai, chi khoảng 524 tỷ đồng để nâng tỷ lệ nắm giữ lên 98,3%, chấm dứt sự dằng co dai dẳng nhiều năm giữa các cổ đông, đưa Bibica trở thành công ty con trong hệ sinh thái của mình.

Dưới sự quản trị của PAN, Bibica dần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Báo cáo tài chính năm 2024 của doanh nghiệp cho thấy doanh thu đạt hơn 1.780 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 120 tỷ đồng. Riêng 9 tháng năm 2025, Bibica có doanh thu 1.127 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 70,9 tỷ đồng, tăng hơn 25% về doanh thu và hơn 17% về lợi nhuận so với cùng kỳ.

Công ty đặt kế hoạch năm 2025 với 2.000 tỷ đồng doanh thu và 134 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.