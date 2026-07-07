Bảng quy đổi điểm ba kỳ thi đánh giá năng lực vào các trường quân đội

(VTC News) -

Ngày 7/7, Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, công bố bảng quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển vào khối trường quân đội, gồm quy đổi điểm thi đánh giá năng lực QDA của Bộ Quốc phòng, HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội và V-ACT của Đại học Quốc gia TP.HCM sang tương đương điểm thi tốt nghiệp THPT.

5 tổ hợp được quy đổi gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C01 (Văn, Toán, Lý) và D01 (Toán, Văn, Anh).

Bảng quy đổi điểm thi đánh giá năng lực QDA (thang 150 điểm) và điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Bảng quy đổi điểm thi đánh giá năng lực QDA (thang 150 điểm) và điểm thi tốt nghiệp THPT

Thi sinh thảm khảo bảng quy đổi điểm HSA và V-ACT TẠI ĐÂY.

Ngoài 5 tổ hợp trên, các trường quân đội còn sử dụng các tổ hợp khác gồm C02 (Toán, Hóa, Văn), C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa), D07 (Toán, Hóa, Anh). Độ lệch giữa các tổ hợp như sau:

Độ lệch giữa các tổ hợp.

Trước đó, Ban Tuyển sinh quân sự cũng mới công bố điểm sàn của 22 trường quân đội dao động từ 17 - 25 điểm. Mức cao nhất toàn khối ở Học viện Khoa học quân sự với 25 điểm áp dụng với thí sinh nữ. Riêng Học viện Quân y, điểm sàn sẽ theo ngưỡng đảm bảo chất lượng khối ngành Sức khỏe do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Năm 2026, khối trường quân đội dự kiến tuyển 5.420 chỉ tiêu đại học, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm trước và là mức tuyển sinh cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Ngoài xét tuyển thẳng, thí sinh có thể xét tuyển bằng ba phương thức khác gồm: Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM, dựa vào điểm thi đánh giá năng lực QDA của Bộ Quốc phòng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm ngoái, điểm chuẩn nhóm quân đội cao nhất 30, áp dụng với thí sinh nữ xét tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự và ngành Y khoa của Học viện Quân y.