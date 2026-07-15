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Xuất bản ngày 15/07/2026 11:37 AM
Xuất bản ngày 15/07/2026 11:37 AM

Bảng giá xe ô tô Honda mới nhất tháng 7/2026

Phan Hoàng
Phan Hoàng
(VTC News) -

Bảng giá của các dòng xe ô tô hãng Honda như City, Civic, CR-V được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Honda là thương hiệu xe ô tô hàng đầu đến từ Nhật Bản, nổi tiếng nhờ độ bền bỉ, khả năng tiết kiệm xăng và chất lượng vận hành ổn định.

Các mẫu xe như City, HR-V, CR-V, BR-V, Civic được người dùng ưa chuộng nhờ thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi và nhiều công nghệ an toàn tiên tiến.

Bảng giá xe ô tô Honda mới nhất tháng 7/2026 - 1

Bên cạnh độ tin cậy cao, Honda còn ghi điểm khách hàng bởi chi phí sử dụng hợp lý, cảm giác lái linh hoạt và khả năng giữ giá tốt trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Tại Việt Nam, Honda luôn nằm trong nhóm thương hiệu xe ô tô được yêu thích, phù hợp với nhiều đối tượng từ cá nhân, gia đình đến kinh doanh dịch vụ.

Bảng giá xe ô tô Honda mới nhất tháng 7/2026

Mẫu xePhiên bảnGiá niêm yết (triệu đồng)
Honda CityG499
L539
RS569
Honda BR-VG661
L705
Honda HR-VG669
L750
e:HEV RS835
Honda CivicG789
RS889
e:HEV RS999
Honda CR-VG1.039
L1.099
e:HEV L1.170
L AWD1.250
e:HEV RS1.250

Lưu ý: Giá bán mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

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