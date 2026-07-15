(VTC News) -

Honda là thương hiệu xe ô tô hàng đầu đến từ Nhật Bản, nổi tiếng nhờ độ bền bỉ, khả năng tiết kiệm xăng và chất lượng vận hành ổn định.

Các mẫu xe như City, HR-V, CR-V, BR-V, Civic được người dùng ưa chuộng nhờ thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi và nhiều công nghệ an toàn tiên tiến.

Bên cạnh độ tin cậy cao, Honda còn ghi điểm khách hàng bởi chi phí sử dụng hợp lý, cảm giác lái linh hoạt và khả năng giữ giá tốt trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Tại Việt Nam, Honda luôn nằm trong nhóm thương hiệu xe ô tô được yêu thích, phù hợp với nhiều đối tượng từ cá nhân, gia đình đến kinh doanh dịch vụ.

Bảng giá xe ô tô Honda mới nhất tháng 7/2026

Mẫu xe Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Honda City G 499 L 539 RS 569 Honda BR-V G 661 L 705 Honda HR-V G 669 L 750 e:HEV RS 835 Honda Civic G 789 RS 889 e:HEV RS 999 Honda CR-V G 1.039 L 1.099 e:HEV L 1.170 L AWD 1.250 e:HEV RS 1.250

Lưu ý: Giá bán mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.