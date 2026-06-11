(VTC News) -

Ford Ranger nhiều năm liền là mẫu bán tải bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam nhờ thiết kế mạnh mẽ, khả năng vận hành bền bỉ cùng danh mục phiên bản đa dạng.

Trong tháng 6/2026, Ford Ranger tiếp tục được phân phối với nhiều lựa chọn từ bản tiêu chuẩn phục vụ công việc đến các phiên bản cao cấp hướng đến khách hàng cá nhân.

Giá Ford Ranger trong tháng 6/2026 dao động từ khoảng 707 triệu đồng đến 1,456 tỷ đồng tùy phiên bản. (Ảnh minh họa)

Bảng giá xe Ford Ranger tháng 6/2026 mới nhất

Theo cập nhật từ hệ thống đại lý và các kênh thông tin thị trường ô tô, giá ô tô Ford Ranger trong tháng 6/2026 dao động từ khoảng 707 triệu đồng đến 1,456 tỷ đồng tùy phiên bản.

Ngoài giá niêm yết, người mua xe cần tính thêm các khoản lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí bảo trì đường bộ và đăng kiểm.

Phiên bản Mua xe Ranger Stormtrak 2.0L AT 4X4 1.039.000.000 VNĐ Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 979.000.000 VNĐ Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ 987.000.000 VNĐ Ranger Sport 2.0L 4X4 AT 864.000.000 VNĐ Ranger Sport 2.0L 4X4 AT Màu Đỏ 872.000.000 VNĐ Ranger XLS 2.0L 4X4 AT 776.000.000 VNĐ Ranger XLS 2.0L 4x4 AT Màu Đỏ 784.000.000 VNĐ Ranger XLS 2.0L 4x2 AT 707.000.000 VNĐ

Ranger Mới Mua xe Ranger Wildtrak 3.0L AT 4X4 1.093.000.000 VNĐ Ranger Wildtrak 3.0L AT 4X4 Màu Cam 1.101.000.000 VNĐ

Ranger Raptor Mới Mua xe Ranger Raptor 3.0L AT 4WD 1.448.000.000 VNĐ Ranger Raptor 3.0L AT 4WD Màu Xám/ Màu Cam 1.456.000.000 VNĐ

Ford Ranger tháng 6/2026 có gì đáng chú ý?

Ford Ranger hiện vẫn là mẫu bán tải có doanh số hàng đầu tại Việt Nam nhờ sự cân bằng giữa khả năng chuyên chở, vận hành và tiện nghi.

Ở nhóm phiên bản phổ thông, Ranger XLS hướng tới khách hàng kinh doanh, vận tải hoặc thường xuyên di chuyển đường dài. Trong khi đó, Ranger Sport và Wildtrak phù hợp với người dùng cá nhân nhờ được bổ sung nhiều tiện nghi, công nghệ hỗ trợ lái và thiết kế thể thao hơn.

Điểm đáng chú ý trong danh mục sản phẩm Ford Ranger hiện nay là Sự xuất hiện của động cơ V6 3.0L trên Ranger Wildtrak và Ranger Raptor mang đến thêm lựa chọn hiệu suất cao cho khách hàng, bên cạnh các phiên bản sử dụng động cơ diesel 2.0L đang được phân phối.

Riêng Ranger Stormtrak và Ranger Raptor là những phiên bản cao cấp nhất. Stormtrak được định vị là bản bán tải đa dụng với nhiều trang bị hiện đại, còn Raptor hướng đến khả năng off-road chuyên nghiệp với hệ thống treo và khung gầm được tinh chỉnh riêng.

Ưu đãi Ford Ranger tháng 6/2026

Ford Việt Nam và các đại lý có thể triển khai những chương trình ưu đãi riêng trong từng thời điểm. Khách hàng nên liên hệ đại lý gần nhất để cập nhật chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ, quà tặng phụ kiện hoặc ưu đãi tài chính mới nhất.

Trong phân khúc bán tải tại Việt Nam, Ford Ranger là dòng xe ô tô bán tải hiện cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50 và Isuzu D-Max. Tuy nhiên, Ranger vẫn được đánh giá cao nhờ thiết kế hiện đại, nhiều phiên bản lựa chọn, khả năng vận hành mạnh mẽ và hệ thống đại lý rộng khắp.

Với dải sản phẩm trải rộng từ hơn 700 triệu đồng đến gần 1,5 tỷ đồng, Ford Ranger đáp ứng đa dạng nhu cầu từ khách hàng kinh doanh, vận tải đến người dùng cá nhân yêu thích xe bán tải.