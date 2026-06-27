Cập nhật bảng giá xe máy điện Honda UC3

(VTC News) -

Honda UC3 là mẫu xe máy điện cao cấp nhất của Honda tại thị trường Việt Nam hiện nay. Xe được phân phối thông qua 83 HEAD kinh doanh xe điện tại 20 tỉnh, thành phố với hai phiên bản và ba lựa chọn màu sắc.

Đáng chú ý, Honda cho biết UC3 sở hữu mô-tơ điện công suất khoảng 6 kW, đạt tốc độ tối đa 82 km/h và có khả năng tăng tốc tương đương các mẫu xe tay ga động cơ xăng 160cc. Đây là một trong những điểm nhấn về hiệu năng của mẫu xe điện mới.

Nhằm khuyến khích người dùng chuyển sang xe điện, Honda triển khai chương trình ưu đãi mở bán với mức hỗ trợ tương đương voucher trị giá 22 triệu đồng dành cho khách hàng mua UC3. (Ảnh: HVN)

Xe sử dụng pin LFP đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136, cho quãng đường vận hành khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy. Bộ sạc công suất 1.200W theo chuẩn quốc tế CHAdeMO dành cho xe hai bánh cho phép sạc từ 20-80% trong khoảng 2 giờ và đầy pin trong khoảng 4 giờ.

Bên cạnh hệ truyền động điện, Honda UC3 được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ vận hành như phanh tái sinh, hệ thống phanh kết hợp CBS, ba chế độ lái gồm Tiêu chuẩn, Thể thao và Tiết kiệm, cùng chế độ hỗ trợ lùi.

Trang bị tiện nghi trên xe cũng hướng đến nhóm khách hàng đô thị với màn hình TFT 5 inch kết nối Honda RoadSync, hỗ trợ định vị và nghe gọi qua Bluetooth, chìa khóa thông minh SMART Key, cốp chứa đồ dung tích 26 lít và cổng sạc USB Type-C.

Trang bị trên UC3. (Ảnh: HVN)

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn hình thức trả góp với lãi suất từ 0,55%/tháng, đồng thời tham gia chương trình thu xe cũ đổi xe mới. Honda cho biết triển khai chính sách mua lại xe máy điện UC3 trong vòng 3 năm nếu phương tiện đáp ứng các điều kiện về giấy tờ, lịch sử bảo dưỡng và tình trạng vận hành.

Về chính sách hậu mãi, UC3 được bảo hành xe trong 3 năm không giới hạn quãng đường. Bộ pin được bảo hành 2 năm và có thể gia hạn thêm 1 năm nếu khách hàng thực hiện đầy đủ lịch kiểm tra định kỳ. Người mua xe trong hai tháng đầu mở bán còn được tặng gói cứu hộ ZuttoRide miễn phí trong một năm.

Song song với việc mở bán UC3, Honda cũng bắt đầu triển khai hệ thống trạm sạc Honda Motor Charger Hub tại các HEAD kinh doanh xe điện ở Hà Nội và TP.HCM trước khi mở rộng sang các địa phương khác.

Hệ thống sử dụng công nghệ sạc chuẩn quốc tế CHAdeMO với công suất 1.200W mỗi đầu sạc, áp dụng cho Honda UC3 và các mẫu xe điện Honda trong tương lai. Người dùng có thể tìm kiếm trạm sạc, đăng ký sử dụng, thanh toán và quản lý dịch vụ thông qua ứng dụng MyHonda+, với mức phí 7.020 đồng mỗi lần sạc.

Hệ thống trạm sạc pin được phát triển theo tiêu chuẩn cao cấp và ưu tiên triển khai tại các HEAD Kinh doanh xe điện. (Ảnh: HVN)

Trong thời gian tới, Honda cũng triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm xe điện trên toàn quốc, bao gồm các chương trình trưng bày, lái thử và chương trình "Honda e - Trải nghiệm 7 ngày miễn phí tại nhà" dành cho khách hàng tại Hà Nội và TP.HCM.

Theo Honda Việt Nam, việc đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm và đầu tư hạ tầng sạc là một phần trong mục tiêu phát triển hệ sinh thái xe điện toàn diện, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và thúc đẩy xu hướng giao thông xanh tại Việt Nam.

Bảng giá xe máy điện Honda UC3