(VTC News) -

Yadea là thương hiệu xe máy điện hàng đầu thế giới được thành lập tại Trung Quốc và chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối năm 2019.

Xe máy điện Yadea có thiết kế đa dạng và chất lượng luôn được nâng cao để phù hợp với trải nghiệm của người dùng. Hiện tại thương hiệu này đã trở thành lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng Việt Nam không chỉ nhờ thiết kế hiện đại mà còn bởi mức giá đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng.

Cập nhật bảng giá xe máy điện Yadea tháng 5/2026 mới nhất

Trong tháng 5/2026, xe máy điện Yadea vẫn giữ được mức giá tương đối ổn định đặc biệt với dòng xe nằm trong phân khúc tầm trung.

Dưới đây là cập nhật bảng giá xe điện Yadea tháng 5/2026 mới nhất giúp người tiêu dùng có sự lựa chọn phù hợp nhất.

Bảng giá xe điện Yadea tháng 5/2026 mới nhất (Nguồn: Yadea)

Dòng xe Giá bán lẻ đề xuất (VND) YADEA OSTA 28,990,000 YADEA VELAX U 52,990,000 YADEA OVA 18,190,000 YADEA ORIS X SOOBIN 23,490,000 YADEA VOLTGUARD U80 38,990,000 YADEA VOLTGUARD U50 38,990,000 YADEA VOLTGUARD P-L 29,490,000 YADEA ORIS H 27,490,000 YADEA XBULL H 13,990,000 YADEA VELAX 31,490,000 YADEA VEKOO 15,990,000 YADEA iCUTE H 15,490,000 YADEA X-ZONE 15,990,000 YADEA VELAXH PLUS 38,990,000 YADEA ODORA H 16,690,000 YADEA ORLA P 21,690,000

Có thể thấy các dòng xe điện của Yadea vẫn giữ được mức giá tương đối ổn định trên thị trường, đặc biệt các dòng tầm trung được nhiều người lựa chọn vẫn giữ mức giá hợp lý trong khoảng từ 15 -18 triệu đồng.

Lưu ý: Trên đây là cập nhật bảng giá xe điện Yadea tháng 5/2026 mới nhất trên thị trường. Tuy nhiên giá xe có thể sẽ thay đổi tùy theo thời điểm, tùy đại lý Yadea và các khu vực bán xe khác nhau.