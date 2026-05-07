Ford Ranger trở lại với động cơ V6, giá Raptor tăng 149 triệu đồng

Ford mở rộng dải sản phẩm Ranger với nhiều thay đổi đáng chú ý về vận hành và công nghệ, trong đó tâm điểm là sự trở lại của động cơ V6 trên Ranger Wildtrak và cấu hình Ranger Raptor sử dụng động cơ xăng hiệu năng cao.

Trên Ranger Wildtrak, Ford trang bị động cơ diesel V6 3.0L, cho công suất 250 PS tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 600 Nm trong dải tua 1.750 - 2.250 vòng/phút. Động cơ kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hướng đến nhu cầu kéo tải, vận hành đường dài và di chuyển trên địa hình phức tạp.

Đồng thời, Ranger (cũng như Everest và Raptor) còn nâng cao trải nghiệm sở hữu thông qua khả năng kết nối thông minh với ứng dụng Ford, cho phép khách hàng khởi động xe từ xa, theo dõi tình trạng xe và quản lý các chức năng chính một cách dễ dàng.

Trong khi đó, Ranger Raptor tiếp tục là phiên bản nổi bật nhất trong dòng Ranger với định hướng bán tải hiệu năng cao mang DNA Ford Performance.

Xe sử dụng động cơ xăng 3.0L V6 EcoBoost, sản sinh công suất 397 PS tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 583 Nm tại 3.500 vòng/phút. Ford cho biết hệ thống chống trễ turbo lấy cảm hứng từ xe đua giúp cải thiện phản hồi chân ga và khả năng tăng tốc gần như tức thì.

Kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, Ranger Raptor hướng đến khả năng vận hành linh hoạt từ đường nhựa đến off-road tốc độ cao. Mẫu xe này cũng từng được kiểm chứng khả năng vận hành tại giải đua sa mạc Baja 1000.

Ranger Raptor được phát triển cho khả năng off-road tốc độ cao với động cơ V6 EcoBoost và hệ thống treo FOX 2,5 inch. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Với động cơ mạnh mẽ hơn, mức giá công bố của Raptor cũng "nặng đô" hơn phiên bản cũ. So với bản dùng động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo trước đây có giá 1,299 tỷ đồng, cấu hình mới tăng thêm 149 triệu đồng.

Điểm nhấn đáng chú ý trên Ranger Raptor là hệ thống giảm xóc FOX 2,5 inch thế hệ mới với công nghệ kiểm soát thích ứng địa hình theo thời gian thực. Bộ giảm xóc sử dụng dầu phủ Teflon giúp giảm ma sát khoảng 50% so với thế hệ trước, đồng thời cải thiện khả năng hấp thụ dao động và độ ổn định trên nhiều dạng địa hình.

Xe được trang bị 7 chế độ lái, bao gồm Baja Mode dành cho off-road tốc độ cao. Ngoài ra, hệ thống Trail Control hỗ trợ tự động điều chỉnh ga và phanh ở tốc độ dưới 32 km/h để hỗ trợ vượt địa hình khó.

Hệ thống ống xả chủ động điều khiển điện tử cũng cho phép người lái lựa chọn 4 chế độ âm thanh gồm yên tĩnh, bình thường, thể thao và Baja. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Bên trong khoang lái, Ranger Raptor sở hữu màn hình kỹ thuật số 12,4 inch, ghế thể thao ôm người lái, vô-lăng tích hợp lẫy chuyển số cùng hệ thống MyMode cho phép cá nhân hóa phản hồi vô-lăng, hệ thống treo và âm thanh ống xả.

Xe cũng được trang bị hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 10 loa, camera 360 độ và đèn chiếu sáng vùng, trong khi dòng Ranger tiêu chuẩn tiếp tục duy trì định hướng bán tải đa dụng với cabin rộng rãi, khả năng chở tải lớn cùng các tính năng kết nối thông minh thông qua ứng dụng Ford.

Bảng giá chi tiết Ford Raptor và Ranger Wildtrak thế hệ mới

Mẫu xe Giá bán (đồng) Đã bao gồm VAT Ford Raptor 3.0L V6 EcoBoost 1.448.000.000 VNĐ Ford Ranger Wildtrak 3.0L V6 diesel 1.093.000.000 VNĐ