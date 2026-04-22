Bác sĩ ngoại kinh ngạc trước những kỹ thuật y khoa 'vượt rào' thế giới của Việt Nam

Chinh phục chuyên gia ngoại từ kỹ thuật không sẹo

Tháng 3/2026, Bệnh viện K tiếp đón đoàn bác sĩ từ Indonesia sang tu nghiệp kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng.

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp, tận tâm của TS.BS Ngô Quốc Duy - Phó Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, cùng ê-kíp phẫu thuật giàu kinh nghiệm, các học viên được đào tạo theo phương pháp "cầm tay chỉ việc", tiếp cận từ lý thuyết đến thực hành trên ca bệnh thực tế. Sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt những vị khách quốc tế khi chứng kiến một ca phẫu thuật phức tạp được xử lý gọn gàng qua đường miệng.

TS.BS Ngô Quốc Duy chia sẻ, điểm khiến các bác sĩ ngoại quốc "mê mẩn" chính là tính ưu việt tuyệt đối của phương pháp này. Nếu như mổ hở truyền thống để lại vết sẹo dài trên cổ - "bản án" về thẩm mỹ cho người bệnh thì nội soi qua đường miệng lại hoàn toàn không để lại sẹo trên da.

"Học viên quốc tế đặc biệt ấn tượng với khả năng tiếp cận cả hai thùy tuyến giáp từ một đường vào duy nhất, đồng thời vẫn đảm bảo vét được hạch cổ trung tâm trong điều trị ung thư", bác sĩ Duy cho biết. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật điều trị triệt để và trình độ thẩm mỹ đỉnh cao mà không phải quốc gia tiên tiến nào cũng làm chủ được.

BS Freda Susana Halim (nữ) đến từ Indonesia sang học tập tại Bệnh viện K.

Sự sáng tạo của bác sĩ Việt còn nằm ở tư duy "vượt rào" các quy trình kinh điển để sáng tạo nên kỹ thuật đỉnh cao "made in Vietnam". Một trong những minh chứng hùng hồn nhất cho sự sáng tạo của y tế Việt Nam là kỹ thuật phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị nang ống mật chủ ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Trong khi nhiều nước tiên tiến vẫn duy trì phương pháp mổ mở với đường rạch lớn, sang chấn nhiều, thì PGS.TS Trần Ngọc Sơn (Phó Giám đốc bệnh viện) cùng cộng sự đã "tối giản hóa" cuộc mổ, chỉ cần một vết rạch dưới 2cm ở rốn. Mọi thao tác tinh vi nhất đều được tiến hành qua lối vào duy nhất này, khiến thương tổn được giảm thiểu đến mức tối đa, đặc biệt, sau mổ không để lại sẹo.

Việt Nam là một trong hai nước trên thế giới triển khai kỹ thuật phẫu thuật nội soi một lỗ. Kỹ thuật này không chỉ điều trị nang ống mật chủ, kỹ thuật nội soi một lỗ còn ứng dụng để điều trị ở nhiều bệnh lý khác, điển hình như thoát vị bẹn. Theo PGS.TS Trần Ngọc Sơn, đến nay, bệnh viện cũng đã phẫu thuật cho hơn 4.000 trẻ bị thoát vị bẹn bằng kỹ thuật tiên tiến này. Ngoài ra, phẫu thuật nội soi một lỗ còn giúp thực hiện cắt nang buồng trứng, cấp cứu ruột thừa, cắt thận mất chức năng.

Câu chuyện về gia đình bé gái người Australia lặn lội đưa con sang Việt Nam để được PGS.TS Sơn thực hiện ca mổ chỉ với vết rạch 1,5cm ở rốn đã trở thành một giai thoại y khoa. Sau 7 ngày, em bé xuất viện với sức khỏe ổn định và một cơ thể không dấu vết sẹo. Chính những kỳ tích này đã kéo các chuyên gia từ Thái Lan, Indonesia, thậm chí cả Nhật Bản sang Xanh Pôn để "tầm sư".

Môi trường thực chiến

Nếu kỹ thuật đỉnh cao là "cánh cửa" mở ra sự tò mò, thì quy mô điều trị và môi trường thực chiến tại Việt Nam chính là "chìa khóa" giữ chân các bác sĩ ngoại. Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cũng vừa đón đoàn 14 y bác sĩ từ Philippines sang kiến tập. Điều khiến họ kinh ngạc không chỉ là kỹ thuật can thiệp tái thông mạch máu mà là quy mô điều trị. Số ca bệnh mà bệnh viện thực hiện trong 1-2 tháng bằng cả quốc gia lân cận làm trong một năm.

Đáng chú ý, chi phí một ca lấy huyết khối tại Việt Nam chỉ khoảng xấp xỉ 80 triệu đồng - bằng 1/5 so với mức 400 triệu đồng tại Philippines. "Chúng tôi đặt cơ hội của người bệnh lên hàng đầu, bất kể điều kiện kinh tế" - PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý Mạch máu khẳng định về triết lý y tế nhân văn "không ai bị bỏ lại phía sau" thu hút bạn bè quốc tế.

Gia đình bệnh nhi người Australia cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Viện Tim TP.HCM cũng trở thành "cái nôi" đào tạo phẫu thuật tim trong nước và cả quốc tế. Thay vì phải qua Pháp, ngày càng nhiều bác sĩ nước ngoài chọn qua Việt Nam để học nghề. Đến nay đơn vị đào tạo cho gần 300 bác sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc, New Zealand, Đức, Ý, Sri Lanka, Bangladesh, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Lào, Campuchia, Senegal, Morocco.

Sức hút của y tế Việt Nam không chỉ đến từ máy móc hiện đại mà còn ở tinh thần "mở cửa" tri thức tuyệt đối. Phương pháp "cầm tay chỉ việc" không giấu nghề của các bác sĩ Việt chạm đến trái tim của những đồng nghiệp quốc tế. "Có bao nhiêu kiến thức chúng tôi mong muốn chia sẻ hết để các bác sĩ nước ngoài có thể lĩnh hội cứu người bệnh ở nước của họ" - đại diện lãnh đạo BV đa khoa Xanh Pôn cho hay.

"Việc Việt Nam trở thành điểm đến của các chuyên gia ngoại quốc là minh chứng cho một nền y khoa không còn "đi sau đại lộ". Chúng ta đang sở hữu những đôi bàn tay vàng, những tư duy đột phá và trên hết là một môi trường thực hành lâm sàng phong phú bậc nhất. Khi kỹ thuật đỉnh cao đi cùng với chi phí hợp lý và tinh thần hào hiệp, y tế Việt Nam hoàn toàn có quyền tự tin đứng ở vị trí của những người thầy trên bản đồ y khoa thế giới" - đại diện Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo khẳng định.