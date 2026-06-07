Bắc Bộ đón đợt mưa lớn từ ngày mai, có nơi trên 250mm

(VTC News) -

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ chiều tối 8/6 đến ngày 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang dự báo có mưa to đến rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Thanh Hóa và Nghệ An cũng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp bước vào đợt mưa to từ chiều tối 8/6. (Ảnh minh họa: Đắc Huy)

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay 7/6, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6, các địa phương còn lại ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, vượt 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 7/6, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cơ quan khí tượng cảnh báo.

Cơ quan khí tượng lưu ý thêm, đêm 9/6, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ ngày 10/6, mưa lớn tại các khu vực này có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang nén và đẩy rãnh áp thấp dịch xuống phía Nam.

Khoảng chiều tối 8/6, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ đêm 8/6, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.