Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo các khu vực là tâm điểm đợt mưa lớn

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Trong khi đó, Bắc Bộ đang xảy ra nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Khoảng chiều tối 8/6, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó lan sang Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nhiều nơi mưa to đến rất to. (Ảnh minh hoạ)

Từ đêm 8/6, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22-25°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21°C.

Tác động của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối 8/6 đến ngày 9/6, Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Đây cũng là các khu vực tâm điểm của đợt mưa lớn này.

Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6, các nơi khác của Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 7/6, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đêm 9/6, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ 10/6, mưa lớn ở các khu vực này giảm dần.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Từ đêm 8/6, khu vực này trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động 23-25°C.

Trên biển, từ đêm 8/6, Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 4- 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.